Αερομαχίες στη Μαύρη Θάλασσα: Ρωσικά Su-27 αναχαιτίζουν σε γαλλικά μαχητικά (Video)

Δύο ρωσικά μαχητικά Su-27 απογειώθηκαν και αναχαίτισαν μια ομάδα γαλλικών στρατιωτικών αεροσκαφών που κατευθύνονται προς τα ρωσικά σύνορα πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Άμυνας του Ρωσικού Υπουργείου Αμύνης, ρωσικά ραντάρ εντόπισαν «αεροπορικούς στόχους» να πλησιάζουν τα ρωσικά κρατικά σύνορα πάνω από ουδέτερα νερά της Μαύρης Θάλασσας, έτσι δύο Su-27 απογειώθηκαν.

ArméedelAir Boeing C-135FR Stratotanker over the Black Sea second day in a row.



Callsign: FAF4O91

Reg. 735 pic.twitter.com/lp6yWFla9Q