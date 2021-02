Κορωνοϊός: Η Ρωσία διαψεύδει ότι κατέθεσε προς έγκριση σε λάθος υπηρεσία το εμβόλιό της

Συνεχίζεται το «θρίλερ» σχετικά με την αίτηση για αδειοδότηση από την Ε.Ε. του ρωσικού εμβολίου κατά του κορωνοϊού, Sputnik-V.

Το RDIF είχε αναρτήσει τότε στην επίσημη σελίδα του Sputnik-V στο Twitter το σχετικό έγγραφο, επιβεβαιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι είχε υποβάλει την αίτηση προς έγκριση του εμβολίου. Ωστόσο η απεικόνιση τους αρχείου στην οθόνη του υπολογιστή έδειξε ότι η αίτηση είχε σταλεί στην υπηρεσία Heads of Medicines Agencies (HMA).

Το RDIF ωστόσο με ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter διέψευσε τα στοιχεία που αφορούν την μη σωστή υποβολή αίτησης, δηλώνοντας ότι τα εν λόγω στοιχεία που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα σχετικά με υποβολή της αίτησης για την έγκριση του εμβολίου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Reports of potentially misdirected application to EMA are inaccurate. Following the submission of request for rolling review that was received by EMA, RDIF is working with EMA to start the rolling review for #SputnikV



EMA few days ago appointed Rapporteurs for Sputnik V dossier pic.twitter.com/FKHiOyxRxm