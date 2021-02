Μπάιντεν: Η Αμερική επέστρεψε

«Η Αμερική επέστρεψε («America is back»). Σας μιλώ σήμερα ως πρόεδρος των ΗΠΑ στην αρχή της θητείας μου και στέλνω ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον κόσμο - η Αμερική επέστρεψε», δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν, σε μια ομιλία που θεωρήθηκε ιστορική, καθώς είναι η πρώτη του νέου προέδρου σε διεθνές ακροατήριο και σηματοδοτεί την επιστροφή της Ουάσιγκτον στη διατλαντική σχέση με την Ευρώπη, μετά την τετραετία του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο κ. Μπάιντεν, μιλώντας στο πλαίσιο διαδικτυακής εκδήλωσης που διοργανώθηκε από τη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, τόνισε κατ' επανάληψη ότι «οι ΗΠΑ είναι αποφασισμένες - αποφασισμένες! - να επανασυνδεθούν με την Ευρώπη», ενώ περιέγραψε τη σχέση της χώρας του με τους Ευρωπαίους εταίρους της ως «ακρογωνιαίο λίθο όλων αυτών που ελπίζουμε να πετύχουμε στον 21ο αιώνα». Χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον προκάτοχό του, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε ότι τα προηγούμενα χρόνια προκλήθηκαν εντάσεις στη σχέση των ΗΠΑ με την Ευρώπη.

Today, America is officially back in the Paris Climate Agreement. Let’s get to work.

«Είμαστε στη μέση μιας θεμελιώδους συζήτησης σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση του κόσμου μας. Μεταξύ εκείνων οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα απολυταρχικά καθεστώτα είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε και εκείνων που θεωρούν ότι η δημοκρατία είναι απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και τόνισε την ανάγκη ΗΠΑ και Ευρώπη να αντιμετωπίσουν την Κίνα και να την εμποδίσουν «να παίζει με διαφορετικούς κανόνες». Ο ανταγωνισμός με την Κίνα «θα είναι σκληρός. Αυτό περιμένω. Αλλά ταυτόχρονα το καλωσορίζω», δήλωσε και έκανε λόγο για τον «αγώνα του μέλλοντος». Ο Τζο Μπάιντεν αναφέρθηκε ακόμη στη Ρωσία ως ανταγωνιστή ο οποίος «απειλεί την ελευθερία του λαού του» και πρόσθεσε ότι οι προκλήσεις σε ό,τι αφορά τη Ρωσία είναι διαφορετικές από αυτές που αφορούν την Κίνα, αλλά είναι εξίσου αληθινές. Ως απειλή για την Μέση Ανατολή περιέγραψε ο Πρόεδρος Μπάιντεν το Ιράν, αλλά εξέφρασε την ετοιμότητα της Ουάσιγκτον να επιστρέψει στις συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης στο πλαίσιο του Ρ5+1.

As vice president, I worked closely with America’s democratic partners to advance our shared vision and values. As president, I’ll work with our partners and allies to defeat COVID-19 and advance peace and shared prosperity around the world.



America is back. pic.twitter.com/ZcrgonHh2N