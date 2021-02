Ισπανία: Τέταρτη νύχτα ταραχών σε Βαρκελώνη και Χιρόνα (Video)

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις ασφαλείας στη διάρκεια κινητοποιήσεων ενάντια στη φυλάκιση του ράπερ Πάμπλο Χασέλ με την κατηγορία ότι προσέβαλε τη μοναρχία και εξύμνησε την τρομοκρατία με τα τραγούδια του.

Η ποινή των 9 μηνών φυλάκισης που του επιβλήθηκε πυροδότησε όχι μόνο διαδηλώσεις αλλά και μια έντονη συζήτηση για την ελευθερία της έκφρασης στην Ισπανία.

