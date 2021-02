Ερντογάν: Χτυπάει κακό πέναλντι και ο «τερματοφύλακας» βουλευτής πέφτει επίτηδες από την... άλλη (video)

Την ασφαλή επιλογή να μην αποκρούσει το πέναλτι που εκτέλεσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έκανε βουλευτής του κόμματός του.

Ο Ερντογάν την Τρίτη επισκέφτηκε το γήπεδο της Göztepe S.K για τα εγκαίνια του.

Σε αυτό το πλαίσιο αποφάσισε να εκτελέσει ένα πέναλτι με τερματοφύλακα βουλευτή του κόμματός του.

Ο εκτελών χρέη γκολκίπερ βουλευτής κάνει κίνηση προς την αντίθετη πλευρά και παρακολουθεί την μπάλα να κυλάει βασανιστικά αργά προς τα δίχτυα του, αποφεύγοντας να την αποκρούσει.

Izmir's Goztepe Stadium has been officially inaugurated by Turkish President Recep Tayyip Erdoğan, who took the occasion to take a penalty shot at the new arena.erdoğan receptayyiperdoğan göztepe #anews pic.twitter.com/TavrZlBFkQ