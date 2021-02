Αντεπίθεση Τσίπρα για το ύφος του λόγου στελεχών της ΝΔ με αιχμή Αγαπηδάκη και Άδωνι

Πιάνοντας το νήμα από το κλείσιμο της ομιλίας του, όπου κάλεσε τον πρωθυπουργό να κάνει την αυτοκριτική του στην υπόθεση Λιγνάδη και να αναλάβει την πολιτική ευθύνη ξεκίνησε τη δευτερολογία του ο Αλέξης Τσίπρας. «Αντί να κάνετε την αυτοκριτική σας επαινέσατε τον εαυτό σας. Μας είπατε ότι επί των ημερών σας ξεκίνησε το me too διότι εσείς προσφέρατε στα θύματα τα εχέγγυα στήριξης να προχωρήσουν στις δημόσιες καταγγελίες. Με τον ίδια λογική, είπε «το κίνημα me too στην Αμερική θα έπρεπε να το καρπωθεί ο Τραμπ» γιατί ξεκίνησε επί των ημερών του.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική- Συμμαχία στη συνέχεια αναφέρθηκε στο ζήτημα που επέμεινε να θέτει ο πρωθυπουργό στις δύο ομιλίες του, δηλαδή τη συζήτηση στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει κλίμα αρνητικό» και το καταδικάσαμε είπε ο Αλέξης Τσίπρας ωστόσο συνέχισε αναδεικνύοντας και τα θετικά.

Υπάρχει και το θετικό, είπε ότι βοήθησε να αναδειχθούν μια σειρά κρίσιμες καταγγελλίες, από «σκόιλ ελικίκου», «τα πτυχία που δεν είχε ο Διαματάρης και αναγκαστήκατε να τον διώξετε», μέχρι τις μάσκες στα σχολεία και τα ατοπήματά σας στην Πάρνηθα και την Ικαρία. Όλα αυτά βγήκαν από το διαδίκτυο δε βγήκαν από κανένα μεγάλο κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας, είπε.

Κατηγόρησε δε τον πρωθυπουργό ότι «όταν το διαδίκτυο φουντώνει» τότε «παρεμβαίνετε και δίνετε εντολή ακόμη και στη δημόσια τηλεόραση για να βγάζει ο Ζούλας που αναβαθμίσατε το μισθό του ντιρεκτίβες».

Επανερχόμενος στο ζήτημα Λιγνάδη, απάντησε στον πρωθυπουργό που λίγο πριν τον κατηγόρησε ότι επιχείρησε να δημιουργήσει εντυπώσεις περί «ένοχου μυστικού» επειδή δεν αποπέμπει την Λίνα Μενδώνη, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης που πρέπει να απαντήσει αυτό το ερώτημα.

Διερωτήθηκε αν ο λόγος που δεν την αποπέμπει είναι ότι αν συμβεί αυτό τότε θα πει και δημόσια ό,τι είπε μέχρι στιγμής με διαρροές ότι δεν γνώριζε τον Λιγνάδη από πριν και ήταν επιλογή του πρωθυπουργού.

Επιστρέφοντας στο θέμα της ποιότητας του δημόσιου λόγου, δεν σήκωσε το γάντι για τον Πολάκη, για τον οποίο ο Κ. Μητσοτάκης τον εγκάλεσε ζητώντας να τον καταδικάσει με αφορμή την χθεσινή του ανάρτηση.

Αντ΄αυτού σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός τού ζητά παραιτήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και αναφέρθηκε ο ίδιος σε περιπτώσεις όπως ο Μακάριος Λαζαρίδης αλλά «εδώ και μια εβδομάδα δεν έχει πει κουβέντα για τη μέγιστη αθλιότητα Χρυσοχοϊδη», ο οποίος είπε σε δήλωσή του ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έκαψε 100 ανθρώπους στο Μάτι».

Συνέχισε με παράθεση αναρτήσεων της Ειρήνης Αγαπηδάκη (υπεύθυνης για τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα με εντολή του πρωθυπουργού) με προκλητικά σχόλια για τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και αναρτήσεις του αντιπροέδρου της ΝΔ Άδωνη Γεωργιάδη, του Νίκου Ρωμανού και τέλος σε χάσταγκ της εποχής των εκλογών «ακατάλληλο δια ανηλίκους» όπως σημείωσε. Απευθυνόμενος οργισμένα στον πρωθυπουργό είπε έχετε όλα αυτά τα στελέχη γύρω σας «και εγκαλείτε εμάς για την ποιότητα του δημόσιου λόγου»; «Πάτε καλά»;

Κλείνοντας αναφέρθηκε ειδικότερα στο ζήτημα των ασυνόδευτων προσφυγόπουλων για το οποίο είπε ότι χρειάζεται σοβαρή συζήτηση, αλλά και στην τροποποίηση του ποινικού κώδικα όσον αφορά τους βιασμούς. Όσον αφορά το δεύτερο σημείωσε ότι ναι μεν μετατράπηκε σε πλημμέλημά ωστόσο μεγάλωσε το χρονικό διάστημα της εκτιτέας ποινής.