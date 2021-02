Peugeot: Αλλάζει σήμα μετά από 46 χρόνια-Δείτε το νέο...λιοντάρι (photo)

Στην επανασχεδιάση του λογοτύπου της προχώρησε η PEUGEOT, μετά από 46 χρόνια καθώς η τελευταία αλλαγή είχε γίνει το 1976.

Η αλλαγή αυτή ήρθε σαν επιστέγασμα της πλήρους σχεδιαστικής ανανέωσης των μοντέλων της που έχει ως στόχο την είσοδο της στην premium κατηγορία.

Έτσι αφού ανανέωσε εντελώς τα αυτοκίνητα της τα τελευταία δέκα χρόνια, επανασχεδιάζει τώρα και το λογότυπό της σηματοδοτώντας την βελτίωση σε όλα τα επίπεδα της μάρκας.

Στην πλούσια ιστορία της από το 1810, η PEUGEOT είχε δέκα επιτυχημένα λογότυπα και σε όλα απεικονιζόταν το εμβληματικό λιοντάρι.

Το νέο ποιοτικό και κομψό σήμα δημιουργήθηκε από το PEUGEOT Design Lab, το παγκόσμιο εργαστήριο βιομηχανικού σχεδιασμού της μάρκας.

Τα τελευταία δέκα χρόνια, όλη η γκάμα των προϊόντων της έχει πραγματοποιήσει μία τεράστια μετάβαση στην premium κατηγορία και έχει καταφέρει να κατακτήσει: Τρεις τίτλους «Car Of The Year» (PEUGEOT 308 το 2014, PEUGEOT 3008 το 2017 και PEUGEOT 208 το 2020), τον τίτλο του «International Van of the year» με το PEUGEOT e-Expert το 2021 και το Partner το 2019. Επιπλέον, έχει μια εξηλεκτρισμένη γκάμα, τόσο για τα επιβατικά, όσο και για τα ελαφρά επαγγελματικά της αυτοκίνητα.