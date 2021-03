Νεοναζί αθλητής πολεμικών τεχνών γεμάτος σβάστικες βγήκε νοκ άουτ σε 3 λεπτά – Έφαγε της χρονιάς του (Video)

O Mikhail Turkanov είναι ένας νεοναζί αθλητής των Μικτών Πολεμικών τεχνών.

Έχει όλα τα στοιχεία που έχουν οι ναζί. Εκτός από τα τατουάζ που έχουν γεμίσει το κορμί του, σβάστικες, ρούνοι, ναζιστικά σύμβολα, ο Mikhail Turkanov έχει και κάτι άλλο που τον χαρακτηρίζει. Άγριο «μοβόρικο» βλέμμα και μαγκιά. Αλλά όπως κάθε καλός νεοναζί όταν αρχίζουν τα δύσκολα γίνεται κότα.

Very bad look for FNG to let a nazi fight in your promotion.... pic.twitter.com/RuQEQimosA