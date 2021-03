Ισημερινός: Οι πολύνεκρες εξεγέρσεις στις φυλακές σχετίζονται με διεθνείς εγκληματικές συμμορίες

Αξιωματούχοι στον Ισημερινό συνέδεσαν χθες Δευτέρα τις εξεγέρσεις στις φυλακές οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε 79 ανθρώπους την περασμένη εβδομάδα με τη δράση διεθνικών συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος, ενώ επισήμαναν ότι η κατάσταση στο σωφρονιστικό σύστημα συνεχίζει να είναι «τεταμένη».

Οι ταραχές της περασμένης Τρίτης, που είχαν επίσης αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά άλλοι 19 άνθρωποι, συγκαταλέγονται στις πιο πολυαίμακτες στην ιστορία του σωφρονιστικού συστήματος του κράτους των Άνδεων και υπογράμμισε πόσο οξεία είναι τα προβλήματα του υπερπληθυσμού εγκλείστων και της χρόνιας υποχρηματοδότησης του.

Deadly prison riots have happened relatively frequently in recent years in #Ecuador, whose prisons were designed for some 27,000 inmates but house about 38,000.https://t.co/fH88WsvYKL