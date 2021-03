Κέρδισε 182 εκατομμύρια λίρες στο τζόκερ, αλλά συνειδητοποίησε ότι δεν είχε ρίξει το δελτίο (Photos)

Η 19χρονη Ρέιτσελ, φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο στο Μπράιτον, κάθε εβδομάδα έπαιζε στο Euromillions (κάτι σαν το δικό μας το Τζόκερ), συνέχεια τους ίδιους αριθμούς.

Το 6, το 12, το 22, το 29 και το 33. Και σαν τζόκερ έπαιζε το 6 και το 11.

Κάθε βδομάδα μια από τα ίδια. Η Ρέιτσελ δεν κατάφερνε να πιάσει ούτε δυο σωστούς αριθμού και κάθε βδομάδα, «έπεφτε στον κουβά» που λένε και στη γλώσσα τους όσοι δεν κερδίζουν στα τυχερά παιχνίδια.

Μέχρι που προχθές η Ρέιτσελ όταν ξύπνησε και είδε τα νούμερα που είχαν κληρωθεί, κόντεψε να χάσει τη φωνή της από τα ουρλιαχτά. Όλα μα όλα τα νούμερα καθώς και το τζόκερ είχαν βγει και ήταν εκείνα που έπαιζε κάθε φορά.



Το τυχερό δελτίο για την ακρίβεια κέρδιζε 182.000.000 λίρες. Η ζωή της θα άλλαζε από τη μια στιγμή στην άλλην. Μόνο που η τύχη παίζει ύπουλα παιχνίδια. Ύστερα από την αρχική χαρά η Ρέιτσελ συνειδητοποίησε πως εκείνη τη συγκεκριμένη εβδομάδα δεν είχε ρίξει το δελτίο.

Απορροφημένη από την εργασία της δεν είχε παίξει για μια και μοναδική φορά στη ζωή της. Η Ρέιτσελ έπεσε στα πατώματα. Εάν την έπιανες από τη μύτη θα έσκαγε. Μάλιστα ο φίλος της έκανε και εκείνος μια ανάρτηση στο twitter και έγραψε: «Όταν η φίλη σου αποφασίζει να μην παίξει στο EuroMillons... και όλοι, οι συνήθεις 7 αριθμοί της κληρώνονται».

