Μέγκαν Μαρκλ: «Τα Ανάκτορα διαδίδουν ψεύδη - Δε θα σιωπήσουμε» (Video)

Η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι, η Μέγκαν Μαρκλ, κατηγόρησε τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ότι «διαιωνίζουν ψεύδη» για την ίδια και τον σύζυγό της και πρόσθεσε πως το βασιλικό ζεύγος δε θα σιωπήσει και θα πει τη δική του ιστορία.

Η Μέγκαν, δούκισσα του Σάσεξ, έκανε τα σχόλια αυτά σε συνέντευξή της στην αμερικανίδα τηλεοπτική παρουσιάστρια Όπρα Γουίνφρι, που θα μεταδοθεί την Κυριακή από την αμερικανική τηλεόραση.

Ένα απόσπασμα της συνέντευξης δόθηκε χθες, Τετάρτη, στη δημοσιότητα, μερικές ώρες αφού τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ εξέφρασαν τη «μεγάλη ανησυχία» τους για δημοσιεύματα στην εφημερίδα Times, σύμφωνα με τα οποία βοηθοί που εργάζονταν για την Μέγκαν πριν από δύο χρόνια, δέχθηκαν μπούλινγκ απ' αυτήν.

Ο Χάρι και η Μέγκαν εξέδωσαν δήλωση αρνούμενοι πως παρενόχλησε ή εκφόβισε οποιονδήποτε.

«Πώς αισθάνεσθε που το παλάτι θα σας ακούσει να λέτε σήμερα τη δική σας αλήθεια;», ρωτάει η Γουίνφρι την Μέγκαν στο απόσπασμα της συνέντευξης.

Η Μέγκαν απαντά: «Δεν ξέρω πώς είναι δυνατό να περίμεναν ότι έπειτα απ' όλον αυτό τον καιρό θα καθόμασταν σιωπηλοί, εφόσον υπάρχει ένας ενεργός ρόλος που Η Εταιρεία παίζει διαιωνίζοντας ψεύδη για μας». Η Εταιρεία (The Firm) είναι η ονομασία που η βρετανική βασιλική οικογένεια χρησιμοποιεί μερικές φορές για να περιγράψει τον εαυτό της.

