Συναγερμός στην Ουαλία: Επίθεση με τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ουαλία, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη περιστατικό επίθεσης με πολλούς τραυματίες, ενώ εκφράζεται φόβος για νεκρό.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αντιμετωπίζουν ένα «σοβαρό περιστατικό» στην περιχή Treorchy, στη νότια Ουαλία.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι «υπάρχουν αρκετά θύματα», ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και ζητούν από τους πολίτες να μείνουν μακριά.

