Μπαράκ Ομπάμα: Τραγουδάω στο ντους – Η λίστα με τα 44 τραγούδια

Ο Μπαράκ Ομπάμα μοιράζεται μερικές από τις μουσικές του επιλογές και αυτή τη φορά στοχεύει να τραγουδήσουν όλοι στο ντους.

Στην πιο πρόσφατη έκδοση του podcast του «Renegades: Born in the USA», ο 44ος πρόεδρος των ΗΠΑ είπε στον συμπαρουσιαστή, Μπρους Σπρίνγκστιν ότι έχει την τάση να τραγουδά, ενώ κάνει ντους.

«Τραγουδάω στο ντους, τραγουδάω έξω από το ντους. Δεν ντρέπομαι να τραγουδάω» είπε στον Μπρους Σπρίνγκστιν ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Οι κόρες μου και η σύζυγός μου μερικές φορές με κοιτούν με αποδοκιμασία» είπε ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος.

Για να υποστηρίξει τη συνήθεια του να τραγουδάει στο ντους, ο Μπαράκ Ομπάμα κοινοποίησε τη λίστα με 44 τραγούδια για το ντους στο Spotify.

Here are some of my favorite songs of the year. As usual, I had some valuable consultation from our family music guru, Sasha, to put this together. I hope you find a new song or two to listen to. pic.twitter.com/K1NRPYiSg4