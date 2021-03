Αποκάλυψη Μέγκαν – Χάρι: «Στο παλάτι έτρεμαν για το τι χρώμα θα έχουν τα παιδιά μας» (Videos)

Μυστικά που αναμφισβήτητα θα συζητηθούν ιδιαιτέρως φέρνει στο φως η συνέντευξη του Χάρι και της Μέγκαν στην Όπρα.

Μιλώντας έξω από τα δόντια, οι δυο τους αποκαλύπτουν έναν "πόλεμο" που βίωσαν στο παλάτι, με τη βασιλική οικογένεια να μην αποδέχεται ποτέ πραγματικά τη Μέγκαν, ενώ ιδιαίτερο ήταν το άγχος τους σχετικό με το... χρώμα (!) που θα είχαν τα παιδιά τους.

Από τους πρώτους κιόλας μήνες της εγκυμοσύνης της, ο φόβος τους μήπως υπάρξει μαύρος πρίγκιπας, έκανε το Παλάτι να αποφασίσει και να τους ανακοινώσει ότι δεν θα του δώσουν ούτε πριγκιπικό τίτλο, ούτε κρατική ασφάλεια.



Αυτό, μάλιστα, ήταν το σημείο «μηδέν» τονίζει η δούκισα του Σάσεξ, η οποία στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της κατέρρευσε ψυχολογικά, θέλοντας να αυτοκτονήσει.

Meghan Markle says there were concerns in Royal family about her child's skin color. “You’re not going to tell me who had that conversation?" Oprah asks. “I think that would be very damaging to them.” #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/2HAda9ICEN

Είχαν ήδη προηγηθεί τα κακόβουλα σχόλια των βρετανικών ταμπλόιντ, με τους ανθρώπους του παλατιού να αρνούνται να τα διαψεύσουν ή έστω να τη στηρίξουν. Αυτό οδήγησε στην κατάρρευσή της.

Meghan Markle admits to having suicidal thoughts:



"Look, I was really ashamed to have to say it at the time and ashamed to have to admit it to Harry especially, but I knew that if I didn't say that I would do it. I just didn't want to be alive anymore."#HarryandMeghanonOprah pic.twitter.com/EeBmtN2arC