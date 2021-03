Ελληνοτουρκικά: «Καμία συζήτηση» για οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας

Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο Κάιρο η συνάντηση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Σάμεχ Σούκρι.

Οι επικεφαλής της διπλωματίας των δύο χωρών επιβεβαίωσαν τις άριστες σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών.

I met with #Egypt FM S. #Shoukry in #Cairo to discuss multifaceted warm relations and to review recent regional developments following #PhiliaForum & its positive impact on advancing regional stability & cooperation. pic.twitter.com/srniuqkBWK