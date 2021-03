Ολλανδία-κορωνοϊός: Δοκιμαστικό πάρτι 1300 ατόμων ενόψει «ανοίγματος» (photos/videos)

Σε ένα mega-party στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας συμμετείχαν τουλάχιστον 1.300 άτομα , στο πλαίσιο ενός τεστ για να δουν οι αρχές πώς θα ανοίξει ομαλά η χώρα μετά τον κορωνοϊό.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ziggo Dome, που είναι ο μεγαλύτερος μουσικός χώρος στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας, όπως αναφέρει η Guardian. Ο χώρος άνοιξε για τέσσερις ώρες το Σάββατο προκειμένου να παρευρεθεί κόσμος και να διασκεδάσει.

A visitor’s temperature is checked prior to entering the Ziggo Dome in Amsterdam as part of a series of events investigating how large groups of people can come together during the ongoing coronavirus pandemic. pic.twitter.com/GDV2huWsun