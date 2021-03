Charlie Hebdo: Σάλος με το εξώφυλλο του, «καρφώνει» τη βασίλισσα Ελισάβετ

Φανερά αρνητική στάση εναντίον της βασίλισσας Ελισάβετ επέδειξε το γαλλικό περιοδικό σάτιρας, Charlie Hebdo, με αφορμή τη συνέντευξη της Μέγκαν Μαρκλ και του Χάρι και τις αποκαλύψεις που έκανε το ζευγάρι στην Όπρα Γουίνφρεϊ.

Με τη σκηνή δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ παραλλήλισε την εμπειρία της Μέγκαν Μαρκλ ως μέλος της οικογένειας του στέμματος το γαλλικό περιοδικό.

Στο εξώφυλλο του περιοδικού, το οποίο κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα, υπάρχει μία γελοιογραφία, στην οποία απεικονίζεται η Μέγκαν Μαρκλ πεσμένη στο έδαφος και η βασίλισσα Ελισάβετ να βρίσκεται από πάνω της, πιέζοντας τη στο λαιμό με το γόνατό της.

Έπειτα η ίδια φωτογραφία έχει τίτλο «Γιατί η Μέγκαν εγκατέλειψε το Μπαγκινγχαμ», με το καρτούν της να απαντά «επειδή δεν μπορούσε πλέον να αναπνεύσει».

Τα βρετανικά ΜΜΕ αντέδρασαν και το κατηγορούν για ασέβεια προς την βασίλισσα.

Ενώ δεν ήταν λίγοι και οι επικεφαλής αντιρατσιστικών οργανώσεων που κατηγόρησαν το περιοδικό ότι χρησιμοποιεί τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ για να βγάλει χρήματα.

Η Χαλίμα Μπέγκουμ, CEO του αντιρατσιστικού think-tank «Runnymede Trust», ανέφερε σε ανάρτηση που έκανε στο twitter: «Charlie Hebdo, αυτό είναι λάθος από κάθε άποψη. Η βασίλισσα σαν τον δολοφόνο του Τζορτζ Φλόιντ να πιέζει τον λαιμό της Μέγκαν; Η Μέγκαν να λέει ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει; Αυτό ξεπερνά τα όρια, δεν κάνει κανέναν να γελάσει και δεν καταδικάζει τον ρατσισμό. Είναι προσβλητικό».

