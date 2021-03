Σκληρή απάντηση Γερμανού σε Λιάγκα και Περρή: Λέγεται συναδελφικότητα

«Κι εμένα πολλές φορές πολλά προγράμματα δεν μου αρέσουν, και του δικού μου καναλιού και άλλων, δεν έχω βγει ποτέ στην εκπομπή να πω “τι σκουπίδι είναι αυτό. Ντροπή και αίσχος”».

Η Ναταλία Γερμανού ξέσπασε στον αέρα του «Καλύτερα δε γίνεται» για τα αρνητικά σχόλια που ακούστηκαν πρόσφατα στο «Πρωινό μου» για το Battle of the couples.

Αναφερόμενη στους Γιώργος Λιάγκα και Βαγγέλη Περρή, είπε η παρουσιάστρια της εκπομπής «Καλύτερα δε Γίνεται»: «Ο καθένας έχει δικαίωμα να έχει τη γνώμη του και κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να του αρέσει το battle of the couples. Με ξένισε εμένα λίγο φανατισμός του Βαγγέλη Περρή που είπε ότι “πρέπει επειγόντως να σταματήσει η προβολή του”. Αυτά τα υπερβολικά εγώ δεν τα μπορώ. Το να κοροϊδέψεις όσο θες μία εκπομπή, είτε λέγεται Bachelor, είτε battle of the couples, είναι περισσότερο δουλειά των σατιρικών εκπομπών, του Μουτσινά, των Αρβύλα κτλ. Δεν βλέπω με ποιο σκεπτικό ένα πρωινό, ή ένα μεσημεριανό είναι η δουλειά του να ασκήσει δριμεία κριτική εναντίον προγραμμάτων άλλων καναλιού. Κι εμένα πολλές φορές πολλά προγράμματα δεν μου αρέσουν, και του δικού μου καναλιού και άλλων, δεν έχω βγει ποτέ στην εκπομπή να πω “τι σκουπίδι είναι αυτό. Ντροπή και αίσχος”. Δεν είναι η δουλειά μας να το κάνουμε, υπάρχουν τηλεκριτικοί, υπάρχουν σατιρικές εκπομπές. Μου φάνηκε λίγο άχαρο. Δηλαδή αν ήταν στο 23% πάλι θα λέγανε…».

«Είμαι άλλης φιλοσοφίας, αν υπάρχει ένα προϊόν στο κανάλι που εργάζομαι το οποίο δεν μου αρέσει, δε θα βγω στον αέρα του καναλιού που εργάζομαι να το ξεσκίσω», πρόσθεσε αργότερα.

«Αυτό το οποίο βλέπουμε, μόνο μια ευχή πρέπει να κάνουμε, όσο νωρίτερα φύγει από τις τηλεόρασεις, τόσο καλύτερα για όλους. Και για τους εμπλεκόμενους και γι’ αυτούς που το μεταδίδουν» είχε πει ο Βαγγέλης Περρής για το Battle of the Couples, ενώ ο Γιώργος Λιάγκας είχε σχολιάσει: «Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά», είπε η Ναταλία Γερμανού.