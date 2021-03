Guardian: Δέκα τουριστικοί προορισμοί στην Ελλάδα χωρίς... πλήθη τουριστών - Εκπληξη ο κορυφαίος (Photos)

Κατάλογο με τους ελληνικούς προορισμούς που προσφέρονται για διακοπές μετά την πανδημία, καθώς δεν συγκεντρώνουν μαζικά πλήθη τουριστών, δημοσιοποίησε η εφημερίδα Guardian, https://www.theguardian.com/travel/2021/mar/13/10-best-crowd-free-greek-islands-greece-coastlines με την Ανδρο να βρίσκεται στην πρώτη θέση.

Σε σχετική ανακοίνωση ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του νησιού, Νίκος Μουστάκας, σημειώνει ότι οι νέες ταξιδιωτικές τάσεις που τείνουν να επικρατήσουν λόγω της πανδημίας αναδεικνύουν σε πρώτο πλάνο τις ειδικές μορφές τουρισμού, την αυθεντική φιλοξενία, τη φύση και τις εξατομικευμένες τουριστικές υπηρεσίες.

Αναλυτικά, η λίστα της εφημερίδας Guardian:

Άνδρος

Εύβοια

Γαλαξίδι

Φολέγανδρος

Λέρος

Κύθηρα

Αστυπάλαια

Σύρος

Πήλιο

Μάνη

«All you want is Greece»

Να θυμίσουμε ότι με το σύνθημα «All you want is Greece» ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης προσκάλεσε πριν λίγες ημέρες το διεθνές κοινό να επισκεφτεί την Ελλάδα εφέτος για τις διακοπές του.

"Φέτος και για πάντα, «το μόνο που θέλετε είναι η Ελλάδα». Για να ξανα έλθει το χαμόγελο στα χείλη σας, με την ελπίδα ότι θα ξαναπάρετε πίσω τη ζωής, το μόνο που θέλετε είναι η Ελλάδα", ανάφερε χαρακτηριστικά ο Ελληνας υπουργός, από το βήμα της διεθνής τουριστικής έκθεσης ITB 2021, που φέτος διεξάγεται ψηφιακά.