Γαλλία: Εντοπίστηκε νέα παραλλαγή του κορωνοϊού

Μια καινούρια μετάλλαξη του κορωνοϊού εντοπίστηκε στη Γαλλία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε αργά χτες το βράδυ το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Στην ανακοίνωση το υπουργείο επισήμανε ότι οι αρχικές αναλύσεις δεν έχουν δείξει ότι αυτό το νέο παραλλαγμένο στέλεχος είναι πιο σοβαρό ή μεταδοτικό από τα υπόλοιπα.

Όπως ανέφερε το γαλλικό υπουργείο Υγείας, το νέο στέλεχος εντοπίστηκε σε συρροή κρουσμάτων σε νοσοκομειακό κέντρο στη Λανιόν.

A new coronavirus mutant found in France has been deemed a “variant under investigation” by the World Health Organization, because it's not getting detected in standard COVID tests. https://t.co/VHcEYU9HeX