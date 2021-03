Πραγματικός τρόμος: Καρχαρίας ορμάει σε άνδρα που ψαρεύει στα ρηχά – Τον απωθεί με το καλάμι (Video)

Είναι από τις περιπτώσεις που λέμε «καλύτερα να μη σου τύχει»

Ένας άνδρας ψάρευε με το καλάμι του όρθιος στα ρηχά όταν ξαφνικά ένας καρχαρίας του όρμησε με ταχύτητα. Ο άνδρας τα έχασε και δεν ήξερε τι να κάνει.



Χοροπηδούσε και προσπάθησε να τον αποφύγει ενώ προσπάθησε να τον χτυπήσει με το καλάμι του ψαρέματος για να τον διώξει. Ο άνδρας ονομάζεται Τζος Χάτσινς και το περιστατικό συνέβη στη ρηχή θάλασσα των νησιών Κόκο στον Ινδικό ωκεανό.



Insane footage of a #shark going for an angler in ankle deep water. It’s gone viral on other platforms, this is the first post on Twitter.

Aussie Fly Fisher (who as you can see still kept fishing ... as I would have #Aussie pic.twitter.com/gnruXq5YVc