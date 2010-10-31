ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ: Φεστιβάλ με… μπερδέματα

Στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βύρωνα «μπούκαρε» το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος την περασμένη εβδομάδα, μετά τις καταγγελίες για διπλά βιβλία στο Φεστιβάλ Βύρωνα και διακίνηση μαύρου χρήματος εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ετησίως μέσα από προσωπικούς λογαριασμούς του δημάρχου Νίκου Χαρδαλιά και στενών συνεργατών του.

Οι υπεύθυνοι της δημοτικής αρχής, προκειμένου προφανώς να μη γίνει ο αναλυτικός έλεγχος, ισχυρίστηκαν ότι τα επίσημα λογιστικά βιβλία παρελθόντων ετών έχουν καταστραφεί λόγω πλημμύρας!

Ο ισχυρισμός όμως αποδείχτηκε ψευδής, αφού ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Βύρωνα Παναγιώτης Κόνσουλας διαβίβασε αυτά τα λογιστικά βιβλία στο ΣΔΟΕ, τα οποία είχαν φθάσει στα χέρια του περί τα τέλη Αυγούστου, ένα περίπου εξάμηνο μετά την υποτιθέμενη καταστροφή τους και μάλιστα με επίσημο αποδεικτικό παραλαβής από τον δήμο!

Το άλλο είναι ότι σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος, επικαλούμενος δήθεν αναγκαιότητα για ευέλικτη οικονομική διαχείριση του Φεστιβάλ, το παραδέχτηκε με ανακοίνωση που προκαλεί έκπληξη, αφού συνιστά ομολογία των παράνομων πράξεων που καταγγέλλονται, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η ήδη επιβαρυμένη νομική θέση του.

Οι πληροφορίες λένε ότι τις επόμενες ημέρες αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις, αρχής γενομένης από το ΣΔΟΕ, ενώ θα ακολουθήσει ο έλεγχος των πολύ πιο σοβαρών ποινικών αδικημάτων από τις ελεγκτικές και εισαγγελικές αρχές, που θα συμπαρασύρει πολλούς…