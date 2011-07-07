Human Rights Watch: Θετικό βήμα η έναρξη ερευνών για την αστυνομική βία

Η απόφαση του εισαγγελέα Αθηνών να διερευνήσει τις καταγγελίες για υπέρμετρη χρήση βίας από την αστυνομία κατά τις πρόσφατες διαδηλώσεις στην Αθήνα αποτελεί ένα θετικό βήμα σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Όπως χαρακτηριστικά σχολιάζει το Παρατηρητήριο, η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε παράλληλη αναθεώρηση της τακτικής της αστυνομίας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων ούτως ώστε να εξασφαλιστεί πως δε θα επηρεάζεται το δικαίωμα της ειρηνικής διαμαρτυρίας στο μέλλον.

Όπως σημειώνει το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπάρχουν αξιόπιστες αναφορές από ακτιβιστές, απλούς πολίτες, ΜΜΕ, καθώς και φωτογραφικά στοιχεία και βίντεο τα οποία εξετάστηκαν από την οργάνωση και δείχνουν ότι η ελληνική αστυνομία χρησιμοποίησε υπερβολική βία κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στις 28 και 29 Ιουνίου του 2011.

«Η ελληνική αστυνομία έχει καθήκον να υποστηρίξει τη δημόσια τάξη, αλλά οι άνθρωποι έχουν επίσης το δικαίωμα να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά», δήλωσε ο Benjamin Ward, αναπληρωτής διευθυντής του Παρατηρητηρίου στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία.

Η έκθεση εστιάζει στο γεγονός ότι αν και από τα μέσα Μαΐου, γίνονται καθημερινά διαδηλώσεις στην Πλατεία Συντάγματος, οι διαμαρτυρίες αυτές έως τώρα ήταν σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές, ενώ βίαιες συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας και μικρών ομάδων διαδηλωτών σημειώθηκαν μόνο στις 28 και 29 Ιουνίου.

Παρότι το Παρατηρητήριο υιοθετεί τον ισχυρισμό της αστυνομίας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας δέχτηκαν επιθέσεις με μπουκάλια, πέτρες και βόμβες μολότοφ, και περίπου 130 από αυτούς τραυματίστηκαν, επισημαίνει ωστόσο πως η απάντηση της αστυνομίας ήταν τουλάχιστον υπερβολική.

«Εκτοξεύθηκαν αδιακρίτως μεγάλες ποσότητες δακρυγόνων και χημικών ακόμα και στην είσοδο του σταθμού του Μετρό στο Σύνταγμα όπου είχαν καταφύγει πολλοί διαδηλωτές ενώ οι αστυνομικοί χτύπησαν επίσης με κλομπ πολίτες που δεν είχαν εμπλακεί στα επεισόδια. Εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού στην πλατεία Συντάγματος εκτιμούν πως περισσότεροι από 500 τραυματίες διαδηλωτές είτε μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία είτε χρειάστηκε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον σταθμό του Μετρό» αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση.

Παράλληλα, το Παρατηρητήριο εστιάζει στο γεγονός ότι η εισαγγελέας Ελένη Ράικου ξεκίνησε έρευνα την 1η Ιουλίου έπειτα από καταγγελίες του προέδρου του Συλλόγου Φαρμακοποιών Αττικής, Κ. Λουράντου.

Ειδικότερα, η εισαγγελία ανέφερε στις 6 Ιουλίου στο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ότι ξεκίνησε έρευνα σχετικά με τέσσερα θέματα που αφορούν την αστυνομία -την εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, την αποτυχία σύλληψης ενόπλων δραστών, τους ξυλοδαρμούς πολιτών καθώς και την καταγγελία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών πως η αστυνομία εισέβαλλε στον πανεπιστημιακό χώρο, μη διστάζοντας να ρίξει κροτίδες και δακρυγόνα προς τους πολίτες που είχαν βρει καταφύγιο εκεί.