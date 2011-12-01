search
01.12.2011

Μαθητής λιποθύμησε από ασιτία

Μαθητής λιποθύμησε από ασιτία

Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία του Ηρακλείου η είδηση ότι μαθητής λιποθύμησε σε Γυμνάσιο της πόλης λόγω ασιτίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες και σύμφωνα με τη διευθύντρια του σχολείου, πρόκειται για μια οικογένεια με τέσσερα παιδιά ενώ η μητέρα του προσπαθεί να ανταπεξέλθει μόνη της στις οικονομικές τους υποχρεώσεις καθώς έχει χωρίσει με τον σύζυγο της.

Η μητέρα του παιδιού, που ειδοποιήθηκε για το περιστατικό, ανέφερε στην διευθύντρια του σχολείου ότι «έχουμε να φάμε δύο μέρες και είναι πολύ φυσικό να λιποθυμήσει το παιδί».

Ο Σύλλογος Γονέων και οι καθηγητές του σχολείου  έσπευσαν να τους βοηθήσουν και με παρέμβασή τους το κυλικείο του σχολείου προσφέρει φαγώσιμα στα παιδιά της οικογένειας.

 

