10.07.2012 15:26

Ξενοφοβική βία στην Ελλάδα διαπιστώνει το Human Right Watch

Ξενοφοβική βία στην Ελλάδα διαπιστώνει το Human Right Watch

Σε έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετική με τη ρατσιστική βία στη χώρα μας, διαπιστώνεται η αποτυχία της αστυνομίας και των δικαστικών αρχών να αποτρέψουν και να τιμωρήσουν την αύξηση των επιθέσεων εναντίον μεταναστών.

Σε έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετική με τη ρατσιστική βία στη χώρα μας, διαπιστώνεται η αποτυχία της αστυνομίας και των δικαστικών αρχών να αποτρέψουν και να τιμωρήσουν την αύξηση των επιθέσεων εναντίον μεταναστών.

Στην 99σέλιση έκθεση επισημαίνεται ότι παρά την αποδεδειγμένη αύξηση της βίας, η αστυνομία απέτυχε να αντιδράσει αποτελεσματικά για να προστατέψει τα θύματα και να αναγκάσει τους δράστες να λογοδοτήσουν.

«Οι αρχές δεν έχουν ακόμη αναπτύξει μια προληπτική στρατηγική αστυνόμευσης, ενώ τα θύματα δεν ενθαρρύνονται να προβούν σε επίσημες καταγγελίες» αναφέρει χαρακτηριστικά το Παρατηρητήριο.

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί, όπως τονίζει το παρατηρητήριο, είναι ότι στη χώρα μας δεν έχει υπάρξει καμία καταδίκη για ρατσιστικό έγκλημα σύμφωνα με το νόμο του 2008 για τα εγκλήματα μίσους.

«Άτομα που προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες, αποφεύγουν να κυκλοφορήσουν το βράδυ στην Αθήνα, λόγω του φόβου ότι θα δεχθούν επίθεση» αναφέρει η Τζούντιθ Σάδερλαντ, ερευνήτρια της οργάνωσης για τη δυτική Ευρώπη.
«Η οικονομική κρίση και η μετανάστευση δεν δικαιολογούν την αποτυχία της Ελλάδας να αντιμετωπίσει τη βία, που διαρρηγνύει τον κοινωνικό ιστό» σημειώνει.

Στο πλαίσιο σχετικής έρευνας που πραγματοποίησε το παρατηρητήριο πήρε συνεντεύξεις από 59 άτομα, που είτε έπεσαν θύματα ρατσιστικής βίας το διάστημα από τον Αύγουστο του 2009  μέχρι το Μάιο του 2012.

Μεταξύ των θυμάτων που έπεσαν θύματα είναι μετανάστες και αιτούντες άσυλο, εννέα διαφορετικών εθνικοτήτων και δύο έγκυες γυναίκες.

