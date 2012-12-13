Να τα χιλιάσεις Χιου

Είναι, δικαιωματικά, το είδωλο όλων των ανδρών του κόσμου. Ποιος από εμάς δεν θα ήθελε να ζήσει τον βίο και την πολιτεία του Χιου Χέφνερ; Ο «Μίστερ Πλέϊμπόϊ» συνεχίζει ακάθεκτος τη λατρεία του για τις γυναίκες και δεν μπορούμε παρά να υποκλιθούμε στο μεγαλείο του ανδρός.



Ο 86χρονος Χιου δεν καταλαβαίνει από λεπτομέρειες όπως η ηλικία και τα εγκεφαλικά. Στα 86 του ετοιμάζεται για έναν ακόμη γάμο, τον τρίτο κατά σειρά, αυτή τη φορά με την 26χρονη κουκλάρα Κρίσταλ Χάρις.



Η ξανθιά σεξοβόμβα πρωταγωνιστούσε στο ριάλιτι «The girls next door», εμπνευσμένο (λέμε τώρα…) από το αντίστοιχο «The girls in the playboy mansion». Στο πρωτότυπο ο Χιου φιλοξενούσε στην έπαυλη τρεις εντυπωσιακές γυναίκες και η κάμερα κατέγραφε την καθημερινότητά τους. Όταν ο ΑΝΔΡΑΣ βαρέθηκε την αρχική τριάδα την άλλαξε με τη νυν μνηστή του και τις δίδυμες Κριστίνα και Καρίσα Σάνον.



Αφού… φλέρταρε με όλες επέλεξε να νυμφευθεί την Κρίσταλ. Ο γάμος έχει προγραμματιστεί για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και το δαχτυλίδι του αρραβώνα που απαθανατίστηκε από τους φωτογράφους αρκεί –αν πωληθεί- για να θρέψει ένα χωρίο για ένα μήνα.



Αρχικά το ζεύγος είχε αποφασίσει να παντρευτεί τον Ιούνιο του 2011 αλλά η Κρίσταλ έκανε πίσω. Τώρα, προφανώς ξανασκέφτηκε τα οφέλη, και το πήρε απόφαση.



Ο Χιου θα καλοπεράσει και στα τελευταία του χρόνια, και μπράβο του. Η νεαρά θα εξασφαλιστεί για όλη της την ζωή. Αυτός ο γάμος μόνο κέρδη θα έχει…