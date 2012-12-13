Να τα χιλιάσεις Χιου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Είναι, δικαιωματικά, το είδωλο όλων των ανδρών του κόσμου. Ποιος από εμάς δεν θα ήθελε να ζήσει τον βίο και την πολιτεία του Χιου Χέφνερ;
Είναι, δικαιωματικά, το είδωλο όλων των ανδρών του κόσμου. Ποιος από εμάς δεν θα ήθελε να ζήσει τον βίο και την πολιτεία του Χιου Χέφνερ; Ο «Μίστερ Πλέϊμπόϊ» συνεχίζει ακάθεκτος τη λατρεία του για τις γυναίκες και δεν μπορούμε παρά να υποκλιθούμε στο μεγαλείο του ανδρός.
Ο 86χρονος Χιου δεν καταλαβαίνει από λεπτομέρειες όπως η ηλικία και τα εγκεφαλικά. Στα 86 του ετοιμάζεται για έναν ακόμη γάμο, τον τρίτο κατά σειρά, αυτή τη φορά με την 26χρονη κουκλάρα Κρίσταλ Χάρις.
Η ξανθιά σεξοβόμβα πρωταγωνιστούσε στο ριάλιτι «The girls next door», εμπνευσμένο (λέμε τώρα…) από το αντίστοιχο «The girls in the playboy mansion». Στο πρωτότυπο ο Χιου φιλοξενούσε στην έπαυλη τρεις εντυπωσιακές γυναίκες και η κάμερα κατέγραφε την καθημερινότητά τους. Όταν ο ΑΝΔΡΑΣ βαρέθηκε την αρχική τριάδα την άλλαξε με τη νυν μνηστή του και τις δίδυμες Κριστίνα και Καρίσα Σάνον.
Αφού… φλέρταρε με όλες επέλεξε να νυμφευθεί την Κρίσταλ. Ο γάμος έχει προγραμματιστεί για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και το δαχτυλίδι του αρραβώνα που απαθανατίστηκε από τους φωτογράφους αρκεί –αν πωληθεί- για να θρέψει ένα χωρίο για ένα μήνα.
Αρχικά το ζεύγος είχε αποφασίσει να παντρευτεί τον Ιούνιο του 2011 αλλά η Κρίσταλ έκανε πίσω. Τώρα, προφανώς ξανασκέφτηκε τα οφέλη, και το πήρε απόφαση.
Ο Χιου θα καλοπεράσει και στα τελευταία του χρόνια, και μπράβο του. Η νεαρά θα εξασφαλιστεί για όλη της την ζωή. Αυτός ο γάμος μόνο κέρδη θα έχει…
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.