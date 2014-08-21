Κλείνει McDolnald’s η Ρωσία

Τέσσερα εστιατόρια McDonald's στη Μόσχα έκλεισαν οι ρωσικές αρχές για… παραβιάσεις των υγειονομικών διατάξεων.

Η ρωσική υπηρεσία ελέγχου της ασφάλειας των τροφίμων Rospotrebnadzor διεξάγει απρογραμμάτιστους ελέγχους σε εστιατόρια McDolnald's στην περιφέρεια του Σβερντλόφσκ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ΙΤΑΡ-ΤΑΣΣ επικαλούμενο την τοπική αξιωματούχο της υπηρεσίας Ναταλία Λουκιάντσεβα. «Οι έλεγχοι άρχισαν λόγω παραπόνων» από τους πελάτες, δήλωσε προς το Ρόιτερς η Λουκιάντσεβα. Η ίδια αρνήθηκε να αποκαλύψει τον αριθμό των εστιατορίων McDonald's που ελέγχονται στην περιφέρεια του Σβερντλόφσκ.

Χθες, Τετάρτη, η Rospotrebnadzor διέταξε την αναστολή της λειτουργίας τεσσάρων εστιατορίων McDonald's στη Μόσχα κάνοντας λόγο για «πολυάριθμες» παραβιάσεις των υγειονομικών διατάξεων. Οι ενέργειες αυτές της ρωσικής υπηρεσίας λαμβάνουν χώρα αφού η Μόσχα και η Δύση επέβαλαν η μία στην άλλη κυρώσεις για τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Η υπηρεσία αρνήθηκε πάντως ότι οι ενέργειές της έχουν πολιτικά κίνητρα.