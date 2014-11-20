Έπαιξαν γυμνοί χόκεϊ κατά της ομοφοβίας (Video)

Να διαμαρτυρηθούν κατά της ομοφοβίας παίζοντας γυμνοί έναν αγώνα χόκεϊ, επέλεξαν οι 14 παίκτες της αντίστοιχης ομάδας που έχει το πανεπιστήμιο του Nottingham.



Οι παίκτες είχαν γράψει επίσης στα σώματά τους το κεντρικό σύνθημα της διαμαρτυρίας τους που ήταν το «No to homophobia in sports», ενώ η πράξη τους βιντεοσκοπήθηκε από την πανεπιστημιακή ομάδα «Voice Your Rights».

