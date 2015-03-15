Η Aber Rose κάνει twerking καπνίζει ναργιλέ και δηλώνει ότι είναι MILF (photo/video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η Aber Rose είναι από τις «εξέχουσες» περσόνες του Instagram, γνωστή για τις «αποκαλυπτικές» της αναρτήσεις.
Η Aber Rose είναι από τις «εξέχουσες» περσόνες του Instagram, γνωστή για τις «αποκαλυπτικές» της αναρτήσεις.
Την Παρασκευή με αφορμή τον πάταγο που έκανε μία φωτογραφία της δίπλα στη θάλασσα καυχήθηκε για τα προσόντα της, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με το hashtag MILF.
«I heard Instagram is turnin wives into hoes? I guess it’s a Hoeing a** Friday for me #Thotie #MILF #HowtobeAbadB****», έγραψε.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.