15.03.2015 16:34

Η Aber Rose κάνει twerking καπνίζει ναργιλέ και δηλώνει ότι είναι MILF (photo/video)

Η Aber Rose κάνει twerking καπνίζει ναργιλέ και δηλώνει ότι είναι MILF (photo/video) - Media

Η Aber Rose είναι από τις «εξέχουσες» περσόνες του Instagram, γνωστή για τις «αποκαλυπτικές» της αναρτήσεις.

Την Παρασκευή με αφορμή τον πάταγο που έκανε μία φωτογραφία της δίπλα στη θάλασσα καυχήθηκε για τα προσόντα της, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με το hashtag MILF.

«I heard Instagram is turnin wives into hoes? I guess it’s a Hoeing a** Friday for me #Thotie #MILF #HowtobeAbadB****», έγραψε.

 

