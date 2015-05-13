Μίκι Ρουρκ: πιο πολλά … μπότοξ δεν γίνεται (Photos)

Ο Μίκι Ρουρκ έχει υποστεί τόσες επεμβάσεις, που έχει αρχίσει να αλλοιώνεται σε σημείο που να μην είναι πλέον αναγνωρίσιμος.

Η εικόνα του γοητευτικού πρωταγωνιστή της ταινίας «9 ½ βδομάδες» τον έχει εγκαταλείψει προ πολλού. Αλλά πραγματικά η σημερινή του εικόνα είναι απίστευτη. Ο Μίκι Ρουρκ έχει υποστεί τόσες επεμβάσεις, που έχει αρχίσει να αλλοιώνεται σε σημείο που να μην είναι πλέον αναγνωρίσιμος.

0 63χρονος ηθοποιός, που δεν αποχωρίζεται πλέον ποτέ το τσαντάκι του Louis Vuitton, εμφανίστηκε στους δρόμους της Νέας Υόρκης παρέα με έναν φίλο του. Ειδικά στις φωτογραφίες όπου γελάει, νομίζεις ότι από το στόμα του θα γίνει έκρηξη … σιλικόνης.