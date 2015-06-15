Ο Ρέντφορντ αρνήθηκε να σκηνοθετήσει ταινία για την 11η Σεπτεμβρίου

Συμπληρώθηκε σχεδόν μια δεκαετία από το κινηματογραφικό θρίλερ «11η Σεπτεμβρίου» και ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ αποφάσισε να μην σκηνοθετήσει τη νέα ταινία με τίτλο «Against All Enemies».

Συμπληρώθηκε σχεδόν μια δεκαετία από το κινηματογραφικό θρίλερ «11η Σεπτεμβρίου» και ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ αποφάσισε να μην σκηνοθετήσει τη νέα ταινία με τίτλο «Against All Enemies».Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, ο Ρέντφορντ εγκατέλειψε το σχέδιο, γιατί διαφώνησε με τον τρόπο που παρουσιάζονται τα τρομοκρατικά χτυπήματα.

Όμως, η αλήθεια μάλλον βρίσκεται αλλού, αφού ο ηθοποιός το φθινόπωρο -οπότε και θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα της ταινίας- πρέπει να συμμετάσχει στην προώθηση της ταινίας του Κεν Κουάπις «A Walk in the Woods», στην οποία και πρωταγωνιστεί.

Το «Against All Enemies» βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ του Ρίσταρντ Κλαρκ, ο οποίος είχε κατηγορήσει την κυβέρνηση Μπους ότι αγνόησε σημαντικές ενδείξεις πληροφοριών σχετικά με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.