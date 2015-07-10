search
10.07.2015 09:53

Όταν ο Μίκι Ρουρκ ντύθηκε … καρναβάλι (Photos)

Ο κάποτε γόης του Χόλιγουντ πολλές φορές ντύνεται με… κλειστά μάτια, καθώς επιλέγει εντελώς αταίριαστα μεταξύ τους ρούχα.

 

Οι στυλιστικές του επιλογές συχνά σοκάρουν. Ο κάποτε γόης του Χόλιγουντ πολλές φορές ντύνεται με… κλειστά μάτια, καθώς επιλέγει εντελώς αταίριαστα μεταξύ τους ρούχα.

Οι παπαράτσι «έπιασαν» τον Μίκι Ρουρκ σε μια ξέγνοιαστη βόλτα στους δρόμους του Μπέβερλι Χιλς με το σκυλάκι του και τον καλό του φίλο, Τζουζέπε Φράνκο. Ο εκκεντρικός ηθοποιός είχε κάνει και πάλι έναν συνδυασμό που «σκοτώνει»: φορούσε μπλε κολάν με φωσφοριζέ ρίγες στο πλάϊ, αθλητικά παπούτσια, μαύρο μπουφάν ανοιχτό στο στήθος για να φαίνονται αλυσίδες, τατουάζ και μαντηλάκι δεμένο στο λαιμό, μεγάλα γυαλιά ηλίου και μάλλινο σκουφάκι! Μετά από καιρό δεν κρατούσε τα αγαπημένα του Louis Vuitton τσαντάκια.

Στην αγκαλιά του είχε το σκυλάκι του, το οποίο συχνά βρίσκεται σε πολυτελή εστιατόρια. Ο 62χρονος ηθοποιός έχει, άλλωστε, δηλώσει πολλές φορές πως ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου είναι ο σκύλος και πως τα δικά του σκυλιά είναι πάντοτε κοντά του.

Ο Μίκι Ρουρκ, που έχει περιουσία γύρω στα 15 εκατομμύρια δολάρια, θα πρωταγωνιστήσει σε μια νέα ταινία «Irish Thunder» όπου θα ερμηνεύσει ένα ομοφυλόφιλο παίχτη του ράγκμπι.

