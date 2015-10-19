Έτσι… παίζουν μπέιζμπολ οι Σαμουράι (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μία ιδέα για τον επόμενο υπερ-ήρωα έδωσε στους παραγωγούς του Hollywood ένας Ιάπωνας Σαμουράι, ο οποίος έκανε μία επίδειξη των απίστευτων ικανοτήτων του στο σπαθί… παίζοντας μπέιζμπολ.
Ντυμένος με την παραδοσιακή μαύρη πολεμική στολή τον Σαμουράι, ο Isao Machii δημιούργησε αίσθηση στο διαδίκτυο με την ταχύτητα και την ακρίβεια που χειρίζεται το σπαθί.
Ο Ιάπωνας Σαμουράι βρέθηκε απέναντι σε μία μηχανή που πετάει μπάλες του μπείζμπολ με ταχύτητα που ξεπερνά τα 161 χιλιόμετρα την ώρα. Σε πολύ κοντινή απόσταση από τη μηχανή, ο Ιάπωνας όχι απλά πρόλαβε να βγάλει το σπαθί του από τη θήκη, αλλά έκοψε στη μέση το μπαλάκι.
