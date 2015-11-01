search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 23:21
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.11.2015 10:50

Πώς η κατανάλωση μπύρας σε μία παμπ οδήγησε στη δημιουργία του τέρατος του Λοχ Νες

Το μυστήριο του πολυαγαπημένου τέρατος της λίμνης του Λοχ Νες, φαίνεται τελικά να είναι «δημιούργημα» ενός Βρετανού συμβούλου επικοινωνίας που σκέφτηκε την ιδέα σε μία παμπ στο Λονδίνο, αναφέρει νέο βιβλίο για το «τέρας».

 

Η ιδέα δημιουργήθηκε, σύμφωνα με το βιβλίο, για να ενθαρρύνει τους τουρίστες να επισκεφτούν τη Σκωτία, τα δύσκολα χρόνια μετά τη μεγάλη ύφεση. Οι ξενοδόχοι της Σκωτίας, προσέλαβαν εταιρεία για να βελτιώσει το τουριστικό προϊόν της περιοχής και έτσι ξεκίνησε η ιστορία του τέρατος υποστηρίζει ο καθηγητής Gareth Williams.

Το διαφημιστικό τρικ, συμπληρώνει ο καθηγητής, το οποίο δημιούργησε τουριστικό εισόδημα 30 εκατ. λιρών, μάλλον ξεκίνησε από απόσπασμα λογοτεχνικού βιβλίου.

Στο βιβλίο του ο καθηγητής περιγράφει πως δημιουργήθηκε ο μύθος σε μία παμπ κοντά στην πλατείαTrafalgar. Μετά από κατανάλωση πολλών ποτηριών μπύρας γεννήθηκε το τέρας με στόχο να προσελκύσει τουρίστες και είχε τεράστια επιτυχία.

Ανεξάρτητα από το νέο βιβλίο και τους ισχυρισμούς του καθηγητή είναι σίγουρο ότι ο μύθος του Λοχ Νες δεν πρόκειται να πεθάνει, καθώς ακόμη και σήμερα συνεχίζουν πολλοί να ισχυρίζονται ότι έχουν δει αυτό το… αιωνόβιο τέρας.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3