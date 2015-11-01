Πώς η κατανάλωση μπύρας σε μία παμπ οδήγησε στη δημιουργία του τέρατος του Λοχ Νες

Το μυστήριο του πολυαγαπημένου τέρατος της λίμνης του Λοχ Νες, φαίνεται τελικά να είναι «δημιούργημα» ενός Βρετανού συμβούλου επικοινωνίας που σκέφτηκε την ιδέα σε μία παμπ στο Λονδίνο, αναφέρει νέο βιβλίο για το «τέρας».

Η ιδέα δημιουργήθηκε, σύμφωνα με το βιβλίο, για να ενθαρρύνει τους τουρίστες να επισκεφτούν τη Σκωτία, τα δύσκολα χρόνια μετά τη μεγάλη ύφεση. Οι ξενοδόχοι της Σκωτίας, προσέλαβαν εταιρεία για να βελτιώσει το τουριστικό προϊόν της περιοχής και έτσι ξεκίνησε η ιστορία του τέρατος υποστηρίζει ο καθηγητής Gareth Williams.

Το διαφημιστικό τρικ, συμπληρώνει ο καθηγητής, το οποίο δημιούργησε τουριστικό εισόδημα 30 εκατ. λιρών, μάλλον ξεκίνησε από απόσπασμα λογοτεχνικού βιβλίου.

Στο βιβλίο του ο καθηγητής περιγράφει πως δημιουργήθηκε ο μύθος σε μία παμπ κοντά στην πλατείαTrafalgar. Μετά από κατανάλωση πολλών ποτηριών μπύρας γεννήθηκε το τέρας με στόχο να προσελκύσει τουρίστες και είχε τεράστια επιτυχία.

Ανεξάρτητα από το νέο βιβλίο και τους ισχυρισμούς του καθηγητή είναι σίγουρο ότι ο μύθος του Λοχ Νες δεν πρόκειται να πεθάνει, καθώς ακόμη και σήμερα συνεχίζουν πολλοί να ισχυρίζονται ότι έχουν δει αυτό το… αιωνόβιο τέρας.