Σε αναπηρικό καρότσι ο Μίκι Ρουρκ! (Photos)

Στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες εθεάθη καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι να κρύβει το πρόσωπό του από τους παπαράτσι ο πασίγνωστος ηθοποιός Μίκι Ρουρκ.

Ο Ρουρκ προσπάθησε να μην γίνει αντιληπτός, όμως κάποιοι τον αναγνώρισαν και άρχισαν να τραβούν φωτογραφίες.

Ο ηθοποιός έκρυψε το πρόσωπό του με την κουκούλα της αθλητικής ζακέτας που φορούσε ενώ έβαλε τα χέρια του στις τσέπες σε μια προσπάθεια να αποφύγει τα φλας.

Κανένας εκπρόσωπος του ηθοποιού δεν έδωσε απαντήσεις για την κατάσταση της υγείας του 63χρονου ηθοποιού, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τον Μίκι Ρουρκ ταλαιπωρεί ξανά ένα παλιό χτύπημα του μποξ και δεν μπορεί να περπατήσει.