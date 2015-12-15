Στο γήπεδο Χόκεϊ η φιλοξενία μεταναστών και προσφύγων – Δεν προχώρησε η λύση του Ελληνικού

Παρατείνεται για ακόμα τρεις μήνες η φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών στις πρώην ολυμπιακές εγκαταστάσεις του Χόκεϊ στο Ελληνικό, όπως αποφασίστηκε στην τρίτη κατά σειρά συνάντηση του αναπληρωτή υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα, με τους δημάρχους Γλυφάδας, Ελληνικού- Αργυρούπολης και Αλίμου.

Ο αναπληρωτής υπουργός έκανε δεκτές τις ενστάσεις των δημάρχων για τη λύση της φιλοξενίας στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού που προωθούσε και τελικά αποφασίστηκε η υιοθέτηση λύσης κοινά αποδεκτής από όλες τις πλευρές.

Τον καθαρισμό, την απολύμανση και την αποκατάσταση των ζημιών στο γήπεδο του Χόκεϊ θα αναλάβει η εταιρεία «Ελληνικό Α.Ε.», ενώ την Πέμπτη ή την Παρασκευή θα γίνει εκεί η μεταφορά των μεταναστών και προσφύγων από το γήπεδο Τάε Κβον Ντο του Παλαιού Φαλήρου. Το γήπεδο στο Ελληνικό θα συνεχίσει να λειτουργεί, όπως τους προηγούμενους τέσσερις μήνες, με τη διαφορά ότι τώρα θα είναι ελεγχόμενης φύλαξης από την Αστυνομία. Τη σίτιση των προσφύγων και μεταναστών θα αναλάβει το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και τον καθαρισμό οι εμπλεκόμενοι δήμοι.

«Η τρίτη συνάντηση με τους δημάρχους ήταν ιδιαίτερα γόνιμη και δημιουργική και γέννησε ένα υγιές βρέφος», είπε χαρακτηριστικά μετά τη συνάντηση ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Το κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε κάνει λόγο για «γόνιμο και εξαντλητικό διάλογο» και «κοινά αποδεκτή λύση που αντιμετωπίζει την προσωρινή στέγαση προσφύγων και μεταναστών στην πρώην ολυμπιακή εγκατάσταση του Χόκεϊ στο Ελληνικό και συγχρόνως φροντίζει και διασφαλίζει την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση για τους κατοίκους της περιοχής».

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, με τη συνέχιση της λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου εξασφαλίζεται ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί άλλος χώρος στην περιοχή.

Ο δήμαρχος Ελληνικού- Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος, έκανε λόγο για «ανάστατη τοπική κοινωνία τις τελευταίες ημέρες» και παρατήρησε ότι με τη λύση που προκρίθηκε «η εγκατάσταση δεν θα είναι κοντά στις κατοικημένες περιοχές και όλες οι ανησυχίες εξανεμίζονται». «Δεν θα επιτρέπαμε τη λειτουργία άλλων χώρων κοντά στον κοινωνικό ιστό, γιατί το μοντέλο της πλατείας Βικτωρίας που κάποιοι ευαγγελίζονται ότι θα πρέπει να επαναληφθεί είναι ένα λάθος μοντέλο», συμπλήρωσε. Επίσης, τόνισε ότι τα εγκαταλειμμένα υπόστεγα που προωθούσε το υπουργείο «είναι ένας χώρος ανθυγιεινός και ακατάλληλος για τους μετανάστες, καθώς μέχρι προχθές είχε ποντίκια και αρουραίους, άρα δεν θα επιτρέπαμε ποτέ και για τους μετανάστες να στεγαστούν σε χώρους ακατάλληλους».

«Έχουμε λάβει μέριμνα για να διασφαλίσουμε και την ομαλότητα της ζωής στην περιοχή και τις αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών στο χώρο», τόνισε από την πλευρά του ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, ο οποίος κάλεσε όλους τους δήμους της χώρας «να βάλουν πλάτη και να αναλάβουν να φιλοξενήσουν κάποιους ανθρώπους».

Το γήπεδο Χόκεϊ μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 800 άτομα. Μετά την πάροδο των τριών μηνών ο χώρος θα πρέπει να επιστραφεί στην «Ελληνικό Α.Ε.» και στο ΤΑΙΠΕΔ, καθώς όπως εξήγησε η πρόεδρος της «Ελληνικό Α.Ε.», Σουλτάνα Σπυροπούλου, θα πρέπει να προχωρήσει το σχέδιο αξιοποίησής του.