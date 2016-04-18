search
18.04.2016 07:58

O Armani προσπαθεί να… πουλήσει τις δημιουργίες του στη Μόσχα

Ο διάσημος Ιταλός σχεδιαστής Τζιόρτζιο Αρμάνι προσπάθησε να δελεάσει τους φασιονίστας της Μόσχας με τις τελευταίες δημιουργίες του, σε μία επίσκεψή του στη Ρωσία, εν μέσω μειωμένης ζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο για αγαθά πολυτελείας.

Στην πρώτη επίσκεψή του στη Μόσχα από το 2009, ο 81χρονος βετεράνος της μόδας παρουσίασε και υπέγραψε αντίτυπα της αυτοβιογραφίας του. Παράλληλα διοργάνωσε και μία επίδειξη μόδας παρουσιάζοντας τις συλλογές ρούχων που ετοίμασε για άνδρες και γυναίκες για το Φθινόπωρο-Χειμώνα 2016 – 2017.

Τα μοντέλα περπάτησαν σε μία πασαρέλα που στήθηκε σε ένα πρώην εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικών καλωδίων, στην ρωσική πρωτεύουσα και η επίδειξη έκλεισε με τον Αρμάνι να κρατάει στην αγκαλιά του μία παραδοσιακή κούκλα Ματριόσκα.

«Η Ρωσία είναι μία σημαντική αγορά, με πολλούς καλούς πελάτες που πάντα αγκαλιάζουν το όραμά μου για το ύφος και τον τρόπο ζωής, με μεγάλο ενθουσιασμό», δήλωσε ο σχεδιαστής μόδας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο Αρμάνι έχει ανοίξει πολλά καταστήματα στην Ρωσία, την οποία τα τελευταία χρόνια την έχει αγγίξει η διεθνής ύφεση, σε μία περίοδο που η τιμή του πετρελαίου σημειώνει πτώση και η οποία συνδυάζεται με την επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας και τους φόβους ασφάλειας που επηρεάζουν την διεθνή τουριστική κίνηση, με αποτέλεσμα να μετριάζεται η ζήτηση για είδη πολυτελείας, σημειώνει το Reuters.

