Ευρωπαϊκή σπάθα των Ιπποτών εναντίον κατάνα των Σαμουράι: Ποιο είναι πιο αποτελεσματικό στη μάχη; (Video)

Την αποτελεσματικότητα των δυο πιο αναγνωρίσιμων όπλων στην ιστορία συγκρίνει ο ηθοποιός και στρατιωτικός, R. Lee Ermey, όπως φαίνεται σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Την αποτελεσματικότητα των δυο πιο αναγνωρίσιμων όπλων στην ιστορία συγκρίνει ο ηθοποιός και στρατιωτικός, R. Lee Ermey, όπως φαίνεται σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Δείτε αν η ευρωπαϊκή σπάθα των Ιπποτών μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα της προκλήσεις σε πεδίο μάχης σε σύγκριση με την Κατάνα των Σαμουράι: