Ευρωπαϊκή σπάθα των Ιπποτών εναντίον κατάνα των Σαμουράι: Ποιο είναι πιο αποτελεσματικό στη μάχη; (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Την αποτελεσματικότητα των δυο πιο αναγνωρίσιμων όπλων στην ιστορία συγκρίνει ο ηθοποιός και στρατιωτικός, R. Lee Ermey, όπως φαίνεται σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.
Την αποτελεσματικότητα των δυο πιο αναγνωρίσιμων όπλων στην ιστορία συγκρίνει ο ηθοποιός και στρατιωτικός, R. Lee Ermey, όπως φαίνεται σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.
Δείτε αν η ευρωπαϊκή σπάθα των Ιπποτών μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα της προκλήσεις σε πεδίο μάχης σε σύγκριση με την Κατάνα των Σαμουράι:
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.