ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 17:18
30.07.2017 09:51

Σε καραντίνα 4 χωριά του Δήμου Θηβαίων λόγω ελονοσίας

Σε καραντίνα είναι τέσσερα χωριά του Δήμου Θηβαίων και συγκεκριμένα στη δημοτική ενότητα Πλαταιών, μετά από σχετική οδηγία του ΚΕΕΛΠΝΟ, λόγω του εγχώριου κρούσματος ελονοσίας που καταγράφηκε στην περιοχή πριν από δέκα ημέρες περίπου.

Κλιμάκιο του ΚΕΕΛΠΝΟ επισκέφθηκε την τοπική κοινότητα των Λεύκτρων προκειμένου να ενημερώσει τους κατοίκους για τη μετάδοση της νόσου, τα συμπτώματα της ασθένειας και τα μέτρα πρόληψης και αυτοπροστασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το άτομο το οποίο νόσησε, από τσίμπημα κουνουπιού στην περιοχή κατοικίας του, δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο και είναι καλά στην υγεία του.

Όπως καταδεικνύουν τα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα, παρά την εξάλειψη της ελονοσίας από τη χώρα μας το 1974, το ενδεχόμενο επανεγκατάστασης της νόσου είναι υπαρκτό σε ορισμένες περιοχές, όπου συνδυάζεται η παρουσία των κατάλληλων διαβιβαστών (Aνωφελών κουνουπιών) με την παρουσία ασθενών που έρχονται από ενδημικές για την ελονοσία χώρες.

