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09.10.2017 05:42

Η Χεζμπολάχ κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι εμποδίζουν τον πόλεμο κατά του Ισλαμικού Κράτους

09.10.2017 05:42
Επιστολή Τραμπ: Οι τουρκικές ενέργειες στη Συρία υπονομεύουν τον αγώνα κατά του ISIS - Media

 

Ο ηγέτης της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ του Λιβάνου Σάγεντ Χάσαν Νασράλα υποστήριξε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ εξυπηρετούν τα συμφέροντα της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (Ι.Κ.) εμποδίζοντας τον συριακό στρατό και τις δυνάμεις που μάχονται στο πλευρό του να προελάσουν σε τμήματα της ανατολικής Συρίας.

Αμερικανικά μαχητικά στοχοθέτησαν φέτος παραστρατιωτικούς που πρόσκεινται στη συριακή κυβέρνηση στην ανατολική Συρία, οι οποίοι προέλαυναν προς την κατεύθυνση των συμμάχων του διεθνούς συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ.

Κατά τον Νασράλα, οι ΗΠΑ εμποδίζουν την προσπάθεια του συριακού στρατού να ανακτήσει τον έλεγχο εδαφών από το Ι.Κ.. «Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία σε ορισμένες περιοχές εμποδίζει τον συριακό στρατό να προελάσει σε περιοχές που ελέγχει το Ισλαμικό Κράτος», είπε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, ενός πολιτικοθρησκευτικού κινήματος που η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση. «Οι Αμερικανοί παρεμποδίζουν τη μάχη εναντίον του Ισλαμικού Κράτους», συνέχισε ο Νασράλα κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας στο πλαίσιο εκδηλώσεων απότισης φόρου τιμής στους μαχητές της Χεζμπολάχ που σκοτώθηκαν στις μάχες εναντίον του ΙΚ.

Τα σχόλια του Νασράλα έγιναν μετά από τη δήλωση ενός Αμερικανού αξιωματούχου, κατά τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλλει κυρώσεις στο Ιράν επειδή η Τεχεράνη υποστηρίζει τη Χεζμπολάχ, ενώ το αμερικανικό Κογκρέσο ετοιμάζεται να εξετάσει την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων στην ίδια την οργάνωση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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