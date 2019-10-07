Ουίσκι σε… κάψουλες: Ο νέος τρόπος κατανάλωσης του ποτού από σκωτσέζικη εταιρία (Video)

Βρώσιμες κάψουλες που περιέχουν ουίσκι λανσάρει γνωστή σκωτσέζικη εταιρεία συστήνοντας έτσι στην αγορά έναν νέο τρόπο κατανάλωσης του συγκεκριμένου ποτού.

Η εταιρεία Glenlivet στην θέση των μπουκαλιών και των ποτηριών τοποθετεί διάφανες κάψουλες οι οποίες είναι φτιαγμένες από φύκια και περιέχουν 23 ml ουίσκι, ή κοκτέιλ.

Ωστόσο η νέα αυτή μέθοδος κατανάλωσης του ουίσκι έχει διχάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με κάποιους να σημειώνουν ότι οι κάψουλες μοιάζουν με εκείνες των απορρυπαντικών και αφαιρούν την απόλαυση από την κατανάλωση του ουίσκι.