15 ΜΑΪΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – Διήμερο εκδηλώσεων από τα Παιδικά Χωριά SOS για την Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας, τα Παιδικά Χωριά SOS, σε συνεργασία με το Stelios Philanthropic Foundation,πραγματοποίησαν ένα διήμερο εκδηλώσεων στην Αθήνα, με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της οικογένειας στη σύγχρονη κοινωνία. Φέτος, οι εκδηλώσεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 50 χρόνων προσφοράς του Οργανισμού στην Ελλάδα, με βασικό μέλημα τη φροντίδα κάθε παιδιού, ώστε να μεγαλώνει σε ένα ασφαλές, σταθερό και υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον.

Τη Δευτέρα 5 Μαΐου πραγματοποιήθηκε Ημερίδα με τίτλο «Η οικογένεια στο σήμερα» στον φιλόξενο χώρο του Stelios Foundation Conference Hall, στην Πλάκα. Ο χώρος της εκδήλωσης παραχωρήθηκε δωρεάν από το Stelios Philanthropic Foundation, το οποίο κάλυψε και το σύνολο των παραγωγικών εξόδων της ημερίδας. Την εκδήλωση χαιρέτησαν με την παρουσία τους ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης, η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Αττικής, Χριστίνα Κεφαλογιάννη, η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Βάννα Μαρκετάκη, η Αναπληρώτρια Επικεφαλής του γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα, Άσπα Πλακαντωνάκη, η Πρόεδρος του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης, Ίρις Κρητικού και η Πρόεδρος των Παιδικών Χωριών SOS, Ρενάτα Βαλμά.

Η Ημερίδα εξελίχθηκε σε τρεις θεματικές ενότητες με τη συμμετοχή επαγγελματιών από τον χώρο της κοινωνικής φροντίδας, της ψυχικής υγείας και της εκπαίδευσης, εστιάζοντας στον ρόλο του σχολείου, της κοινότητας και της ίδιας τηςοικογένειας ως πεδία ενδυνάμωσης και στήριξης του παιδιού και της οικογένειας. Ο κύκλος των θεματικών έκλεισε με έναν συγκινητικό διάλογο δύο ζευγαριώναναδόχων γονέων, μέσα από τις προσωπικές τους εμπειρίες. Η συμμετοχή του κοινού ήταν θερμή, με ενεργό διάλογο και τοποθετήσεις, ενώ η ημερίδα μεταδόθηκε διαδικτυακά και παραμένει διαθέσιμη στο επίσημο κανάλι YouTube του Οργανισμού. Το κλείσιμο της ημέρας περιλάμβανε ένα μουσικό δρώμενο από ταπαιδιάτου μουσικού εργαστηρίουτου Οργανισμού, που έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί με τη στήριξη της Panik Records.

Η δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων, Τρίτη 6 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης και περιλάμβανε τη συμμετοχή περισσότερων από 120 παιδιών από το 70ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, σε ένα διαδραστικό πρόγραμμα με βιωματικά εργαστήρια, παιχνίδι και δημιουργική έκφραση, για την έννοια της οικογένειας, της φροντίδας και της συνεργασίας. Τα παιδιά γέμισαν την αίθουσα με χρώματα και γέλια και στο τέλος, φωτογραφήθηκαν με τα “Ανθεκτικά Δέντρα της Οικογένειας”, μια ομαδική δημιουργία που αποτύπωνε τις αξίες της φροντίδας μέσα από τη δική τους ματιά.

Η Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας αποτελείγια τα Παιδικά Χωριά SOS κάθε χρόνο μια σημαντική ευκαιρία να αναδείξουντην ανάγκη υποστήριξης και ενδυνάμωσηςτης οικογένειας, σε κάθε μορφή της.

«Σήμερα, η στήριξη της οικογένειας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η πρόληψη είναι το κλειδί για φαινόμενα όπως το bullying, η παιδική κακοποίηση και η βία μεταξύ ανηλίκων. Όταν τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον σεβασμού, αγάπης και φροντίδας, μπορούν ως ενήλικες να χτίσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους. Και εμείς δουλεύουμε καθημερινά προς αυτό, με κάθε μέσο» ανέφερε η Πρόεδρος των Παιδικών Χωριών SOS, Ρενάτα Βαλμά.

Εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα

Στο ίδιο πλαίσιο, εκδηλώσεις, δημιουργικά εργαστήρια και δράσεις ενημέρωσης θα πραγματοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαΐου σε όλη την Ελλάδα, όπου τα Παιδικά Χωριά SOSλειτουργούν Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας.

50 χρόνια Παιδικά Χωριά SOS στην Ελλάδα: 50 χρόνια φροντίδας, με επίκεντρο το παιδί – πάντα δίπλα στην οικογένεια.