ΕΥΔΑΠ: Ποιοτικό νερό με σεβασμό στον καταναλωτή

Η ΕΥΔΑΠ τροφοδοτεί την Αθήνα με ένα από τα πιο ποιοτικά νερά της Ευρώπης. Οι κύριες πηγές υδροληψίας και οι Ταμιευτήρες που χρησιμοποιούνται βρίσκονται σε αγνές περιοχές, απαλλαγμένες από γεωργική και βιομηχανική δραστηριότητα με αποτέλεσμα, η Αθήνα να τροφοδοτείται με αρίστης ποιότητας νερό, ενώ η μεταφορά του γίνεται με φυσικό τρόπο μέσω βαρύτητας, άρα με μικρή κατανάλωση ενέργειας.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους καταναλωτές, και με συνεχείς επενδύσεις στην τεχνολογία, η ΕΥΔΑΠ φροντίζει καθημερινά έτσι ώστε το νερό της «βρύσης» να είναι ένα από τα καθαρότερα της Ευρώπης.

Ο φορέας European Benchmarking Co-operation, κατά τη διεθνή αξιολόγηση εταιρειών ύδρευσης που εκδόθηκε το 2024, βαθμολόγησε το νερό της ΕΥΔΑΠ με 99,7%, για την ποιότητά του, τιμή υψηλότερη από το μέσο όρο των βαθμολογιών που επιτεύχθηκε από τις Ευρωπαϊκές εταιρείες που συμμετείχαν.Η ποιότητα του νερού κατατάσσεται στην 1η θέση μεταξύ 180 χωρών παγκοσμίως, με βαθμολογία 100%, σύμφωνα με τον Δείκτη Περιβαλλοντικών Επιδόσεων (ΕΡΙ) του Πανεπιστημίου Yale.

Η ΕΥΔΑΠ διενεργεί καθημερινούς ελέγχους ποιότητας, τόσο στο ακατέργαστο, όσο και στο πόσιμο νερό, έχοντας διαμορφώσει το κατάλληλο πλαίσιο ελέγχων, ώστε να εξασφαλίζει ότι το νερό που διατίθεται στο καταναλωτικό κοινό είναι ασφαλές.

Με σκοπό την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού, έχουν επιλεγεί περίπου 1.000 αντιπροσωπευτικά σημεία σε όλο το σύστημα υδροδότησης της ΕΥΔΑΠ:

στους ταμιευτήρες από τους οποίους προέρχεται, στις τέσσερις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού, καθώς και σε αντιπροσωπευτικά σημεία του δικτύου διανομής



Καθημερινά, 365 ημέρες το χρόνο, λαμβάνονται δείγματα και διεξάγονται αναλύσεις, σύμφωνα με καθορισμένο σύνθετο πρόγραμμα, στα διαπιστευμένα κατά ISO 17025 χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια της Εταιρείας, όπου εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες αναλυτικές μέθοδοι με εργαστηριακό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής.

Μάλιστα, οι έλεγχοι που διενεργούνται, ιδιαίτερα στο πόσιμο νερό, υπερκαλύπτουν τις συχνότητες που προβλέπει η νομοθετική απαίτηση. Ενδεικτικά, ο αριθμός των δειγμάτων πόσιμου νερού που εξετάζονται για μικροβιολογικές παραμέτρους ξεπερνά τις 9.000 ετησίως, έναντι των 3.300 που επιβάλλονται από τη Νομοθεσία.

Ο έλεγχος όμως διενεργείται και σε πραγματικό χρόνο, με την online παρακολούθηση κρίσιμων ποιοτικών παραμέτρων τόσο στο ανεπεξέργαστο όσο και στο πόσιμο νερό, με τη βοήθεια εξελιγμένων συστημάτων τα οποία στέλνουν τα αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο με τηλεμετρία, και σε περίπτωση ακραίων τιμών, έγκαιρες ειδοποιήσεις.

Στο δίκτυο ύδρευσης υπάρχουν 1000 περίπου σημεία ελέγχου του πόσιμου νερού (700 για χλωριομετρήσεις και 300 συνδυαστικά για χλωριομετρήσεις και άλλες παραμέτρους) πάντα ανάλογα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Τελευταία, προστέθηκαν 150 νέα σημεία ποιοτικού ελέγχου πόσιμου νερού, ώστε να εμπλουτιστούν τα σημεία δειγματοληψίας, αλλά και να καλυφθούν τα νέα δίκτυα που παρέλαβε η ΕΥΔΑΠ.

Χημείο ΕΥΔΑΠ, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Η ασφάλεια είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της Εταιρείας και δεν περιορίζεται μόνο στην ανάλυση ποιοτικών παραγόντων, αλλά δραστηριοποιείται σε ένα μεγάλο φάσμα ενεργειών όπως είναι:

οι επενδύσεις σε έργα υποδομής, σε τεχνολογία και σε εκπαίδευση προσωπικού

η προστασία ταμιευτήρων και υδραγωγείων με την τήρηση αυστηρής νομοθεσίας

η πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των κινδύνων

οι προδιαγραφές αυστηρών υγειονομικών απαιτήσεων σε διαδικασίες και υλικά για την υδροληψία, επεξεργασία και διανομή του πόσιμου νερού

η συστηματική παρακολούθηση των διεθνών τάσεων

Ψηφιακή Παρακολούθηση Δικτύου, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Επιπλέον, η Εταιρεία συμμετέχει σε ερευνητικά έργα που προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στην ορθότερη διαχείριση των υδάτων και στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και τεχνικών παρακολούθησης της ποιότητας και της βιοασφάλειας του νερού και παρακολουθεί συστηματικά τις διεθνείς τάσεις (μελέτη αναδυόμενων ρύπων σε εξαιρετικά μικρές συγκεντρώσεις ng/l, metagenomics, κ.ά.).

Στην ΕΥΔΑΠ λειτουργούμε με υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία, με γνώμονα την ασφάλεια τόσο των ανθρώπων όσο και του περιβάλλοντος. Απώτερος σκοπός μας, μέσα από συνεχείς επενδύσεις σε έργα υποδομής και σε καινοτόμες εφαρμογές είναι να διασφαλίζουμε την ποιότητα του πόσιμου νερού και να συνεχίσουμε να παράγουμε ανώτερο ποιοτικά νερό, προσβάσιμο από όλους, χρησιμοποιώντας την επιστήμη και την τεχνολογία.

Διαβάστε επίσης

Όμιλος ΟΤΕ: Ενίσχυση επιδόσεων το Β’ τρίμηνο του 2025 – Το μήνυμα του CEO Κώστα Νεμπή

THEON: Εξαγόρασε το 100% της Kappa Optronics

METLEN: Ξεκινά τη διαπραγμάτευσή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου