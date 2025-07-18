ΕΥΔΑΠ: Προστατεύει την υγεία αλλά και την… τσέπη των καταναλωτών με το ποιοτικότερο νερό παγκοσμίως

Τις πλέον σύγχρονες και αποτελεσματικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης, οι οποίες ανταποκρίνονται στις πιο απαιτητικές προδιαγραφές διεθνώς, προσφέρει η ΕΥΔΑΠ στον Έλληνα καταναλωτή. Κι αυτό καθώς καταφέρνει να βρίσκεται συνεχώς δίπλα του, προσφέροντάς και διασφαλίζοντάς του, την παροχή καθαρού και ποιοτικού νερού, μέσω μιας σειράς σύγχρονων τεχνολογικά μεθόδων με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα.

Ταυτόχρονα η ΕΥΔΑΠ σε επίπεδο βιώσιμης ανάπτυξης, κλιματικής αλλαγής και προστασίας του περιβάλλοντος, επενδύει στην ανανέωση και αναβάθμιση των υποδομών της ώστε να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της απέναντι στις περιβαλλοντικές προκλήσεις, να προσφέρει τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες της σε χαμηλό κόστος σε όλη την Αττική, και να αναπτύξει και να μεταφέρει την τεχνογνωσία της στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Ταμιευτήρας Εύηνου, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η ΕΥΔΑΠ κατέχει την παγκόσμια πρωτιά, (μεταξύ 180 χωρών), ως προς την ποιότητα του νερού, σύμφωνα με τον Δείκτη Περιβαλλοντικής Απόδοσης (EPI) του Yale.

Επίσης έχει αποδεδειγμένα ένα από τα φθηνότερα νερά στον κόσμο σύμφωνα με την Global Water Intelligence, ενώ άριστες επιδόσεις πετυχαίνει και στην ποιότητα με καθημερινούς εργαστηριακούς ελέγχους του ακατέργαστου και πόσιμου νερού, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Μονάδα Επεξεργασίας Νερού Αχαρνών, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Κορυφαία ποιότητα νερού

Πέρα από το γεγονός ότι οι κύριες πηγές υδροληψίας και οι ταμιευτήρες της ΕΥΔΑΠ βρίσκονται σε περιοχές απαλλαγμένες από γεωργική και βιομηχανική δραστηριότητα εξασφαλίζοντας την αγνότητα του νερού από την πηγή, η κορυφαία ποιότητα του νερού διασφαλίζεται για τους πολίτες καθώς φτάνει στα ποτήρια τους με προϋποθέσεις και προδιαγραφές που αναλύονται συνοπτικά παρακάτω:

Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

• Αντικατάσταση σταδιακά 300 χλμ αγωγών και υδροπαροχών στο δίκτυο ύδρευσης, περιορίζοντας ακόμα περισσότερο τυχόν απώλειες νερού.

• Εξασφάλιση πρόσβασης σε σύγχρονες υποδομές αποχέτευσης σε 400.000 κατοίκους της Ανατ. Αττικής. αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής και τις υπηρεσίες στην ευρύτερη περιοχή.

• Ανάπτυξη εφαρμογής ενός ολιστικού μοντέλου εξυπηρέτησης σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας με τον πελάτη:

o Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών

o Ψηφιακές Υπηρεσίες

o 24ωρο Κέντρο Εξυπηρέτησης

•Διαμόρφωση στρατηγικής προμηθειών και των τευχών δημοπράτησης για τα έξυπνα υδρόμετρα

o Μείωση λειτουργικού κόστους

o Συντήρηση δικτύου

o Δίκτυο σε πραγματικό χρόνο (near real time data)

o Βελτίωση εμπειρίας καταναλωτή

• Λειτουργία & συντήρηση ενός εκτεταμένου δικτύου και εγκαταστάσεων:

o 4 Ταμιευτήρες + 495 χλμ

ήραγγα διέλευσης αγωγών του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ραφήνας – Πικερμίου – Σπάτων – Αρτέμιδας, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

o 4 ΜΕΝ Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού

o 14k+ χλμ. δίκτυο ύδρευσης

o 5 ΚΕΛ Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων

o 8k+ χλμ. δίκτυο αποχέτευσης

Διαβάστε επίσης

Όμιλος ΟΤΕ: Ενίσχυση επιδόσεων το Β’ τρίμηνο του 2025 – Το μήνυμα του CEO Κώστα Νεμπή

THEON: Εξαγόρασε το 100% της Kappa Optronics

METLEN: Ξεκινά τη διαπραγμάτευσή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου