Νέο Citroen C4: Ιδανική ισορροπία οικονομίας, άνεσης και αισθητικής από 22.900 ευρώ (photos/videos)

Ένα ευρύχωρο, άνετο και όμορφο crossover μεσαίας κατηγορίας με διαστάσεις ιδανικές για τις ανάγκες μιας οικογένειας και τα ταξίδια της, αλλά αρκετά «μαζεμένο» ώστε να «ξεγλιστράει» αν χρειαστεί από τα στενά δρομάκια και την κίνηση των πόλεων είναι το νέο Citroen C4 που είναι διαθέσιμο εδώ και μερικούς μήνες στην Ελληνική αγορά σε υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

Μάλιστα μόλις πριν λίγες ημέρες η ελληνική αντιπροσωπεία ανακοίνωσε την διαθεσιμότητα δύο νέων εκδόσεων: την Plus Pack και την Plus Tech Pack, που και οι δύο προσφέρουν κορυφαία σχέση τιμής-εξοπλισμού και συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία με premium χαρακτηριστικά.

Πιο συγκεκριμένα η έκδοση C4 Plus Pack διατίθεται με 22.900 € ενώ η Plus Tech Pack με 23.900 €. Οι νέες εκδόσεις είναι διαθέσιμες με τον κινητήρα Hybrid 145hp, εφοδιάζονται με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων ενώ φυσικά ισχύει η 5ετής εργοστασιακή εγγύηση. Οι εκδόσεις Plus Pack και Plus Tech Pack περιλαμβάνουν πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και συνδεσιμότητας, σύγχρονη σχεδίαση και άνεση Citroen Advanced Comfort, στοιχεία που καθιστούν το C4 το απόλυτο crossover της αγοράς.

To C4 με μια ματιά

Όπως συμβαίνει με τα περσότερα μοντέλα της γαλλικής φίρμας έτσι και το C4 συνδυάζει πολλά στοιχεία έτσι ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί ως οικογενειακό ή Crossover που μπορεί να συντροφεύσει τους ιδιοκτήτες του στις καθημερινές ανάγκες μετακίνησης, τις αποδράσεις και τα χόμπι τους.

Και όλα αυτά με μια μοντέρνα και σύγχρονη σχεδιαστική «ματιά» που έχει ως highlight, μεταξύ άλλων, τη νέα φωτιστική «υπογραφή» της Citroen που δύσκολα συναντά κανείς σε άλλα αυτοκίνητα καθώς αποτελείται από τρία διακριτά οριζόντια τμήματα, εξασφαλίζοντας άμεση αναγνωρισιμότητα, ακόμη και από απόσταση.

Χαρακτηριστικό είναι και το όμορφο πίσω μέρος που έχει επανασχεδιαστεί με στόχο την αεροδυναμική απόδοση και την αυξημένη στιβαρότητα.

Επίσης το νέο C4 έχει αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Citroen που σε κάνει να αισθάνεσαι άνετα από την πρώτη στιγμή που βρίσκεσαι στο εσωτερικό του, με μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, πολύ άνετα καθίσματα, σωστή θέση οδήγησης και άπλετους χώρους τόσο για τους μπροστά όσο και τους πίσω επιβάτες.

Ειδικά σε ότι αφορά τα καθίσματα και την ανάρτηση, την παράσταση κλέβει για μία ακόμα φορά η τεχνολογία Citroën Advanced Comfort® με τα πρώτα να έχουν έξτρα αφρό και «μνήμη» για να προσαρμόζονται στο σώμα των επιβατών και την ανάρτηση να μετατρέπει κάθε ανωμαλία του δρόμου σε «μαγικό χαλί» χάρη στα υδραυλικά στοπ προοδευτικής απόσβεσης (Progressive Hydraulic Cushions).

Στην ευρυχωρία συνηγορούν το κορυφαίο μεταξόνιο (2.670 mm), ο μεγάλος χώρος για τα γόνατα των πίσω επιβατών (198 mm), και τα φαρδιά πίσω καθίσματα, ενώ και ο χώρος στο πορτμπαγκάζ είναι πραγματικά εντυπωσιακός καθώς φτάνει μέχρι και τα 1250 λίτρα με κατεβασμένα τα πίσω καθίσματα.

Προηγμένα συστήματα ασφάλειας και οδηγικής υποστήριξης

Σε ότι αφορά την τεχνολογία που ενσωματώνει το νέο C4 εξοπλίζεται με έως και 20 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), που συμβάλλουν στην ασφάλεια και την ηρεμία του οδηγού σε κάθε περίσταση. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα: ενεργό φρένο ασφαλείας, προσαρμοζόμενο cruise control με λειτουργία Stop & Go, προειδοποίηση σύγκρουσης, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, σύστημα παρακολούθησης τυφλού σημείου, head-up display, κάμερα οπισθοπορείας με Top Rear Vision και πανοραμικό σύστημα περιφερειακής όρασης 360°.

Πλούσια και εξηλεκτρισμένη γκάμα κινητήρων

Το C4 προσφέρεται με πλήρη γκάμα εξηλεκτρισμένων κινητήρων, καλύπτοντας κάθε ανάγκη. Περιλαμβάνει τις νέες υβριδικές εκδόσεις Hybrid 110 και Hybrid 145 Automatic, με 48V τεχνολογία που εξασφαλίζει εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση και έως 50% ηλεκτροκίνηση στην πόλη χωρίς εξωτερική φόρτιση. Οι ηλεκτρικές εκδόσεις ë-C4 με αυτονομία έως και 420km προσφέρουν ισχυρές επιδόσεις, χαμηλό κόστος χρήσης και δυνατότητα ταχυφόρτισης 100kW.

Συμπερασματικά η Citroen έχει δώσει στο ανανεωμένο μοντέλο του 2025 όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται ένα σύγχρονο αυτοκίνητο και τοποθετώντας κινητήρες με δύναμη και κατανάλωση που ταιριάζουν «γάντι» στο χαρακτήρα του, έχει φτιάξει την ιδανική συνταγή για ένα γνήσιο Crossover μοντέλο που απαντά στις ανάγκες της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων οδηγών.

«Κερασάκι» στην τούρτα είναι η ιδιαίτερα ελκυστική τιμή με 22.900 ευρώ στην έκδοση Plus Pack όπως αναφέραμε και παραπάνω που ξεκινάει το μοντέλο, στην οποία δεν λείπει κυριολεκτικά τίποτα και η οποία τιμή παραπέμπει περισσότερο στην κατηγορία supermini και όχι σε ένα «χορταστικό» οικογενειακό αυτοκίνητο με όλα τα πλεονεκτήματα που περιγράψαμε.

Τέλος το νέο C4 αποτελεί και ιδανική επιλογή για στελέχη εταιριών, επιχειρήσεις και επαγγελματίες καθώς έχει μηδενικό φόρο εταιρικής χρήσης κάτι που σημαίνει ότι όσοι το επιλέξουν δεν επιβαρύνονται με πρόσθετα οικονομικά «βάρη».

Πάντως σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι για το ανανεωμένο C4 καλό είναι να βιαστούν καθώς η προσφορά στις τιμές αυτές ισχύει για συγκεκριμένο αριθμό αυτοκινήτων.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να επισκεφθούν το διευρυμένο επίσημο δίκτυο διανομέων της Citroen, να το δουν από κοντά ή και να του κάνουν ένα test drive.

Διαβάστε επίσης:

Suzuki swift: Το αυτοκίνητο πόλης με με πλούσιο εξοπλισμό που καίει 4,7 lt/100km και κοστίζει 16.990 ευρώ

Ποιο είναι το υλικό που σώζει την μπαταρία και τα ηλεκτρικά του αυτοκινήτου

Πώς ένα μπουκάλι νερού μπορεί να βάλει φωτιά σε αυτοκίνητο (Video)