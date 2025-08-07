search
Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών

07.08.2025 23:29
LENA_SAMARA_ANTWNHS_SAMARAS
NDP

Πρώτη ενημέρωση: 11:16

Τελευταία ενημέρωση: 11:48

Θρήνος για τον Αντώνη Σαμαρά καθώς πέθανε η κόρη του, Λένα Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών. Νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, από όπου είχε μεταφερεθεί από το Σισμανόγλειο.

Η κόρη του πρώην πρωθυπουργού δεν αντιμετώπιζε κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη επιληπτική κρίση και άμεσα έγινε προσπαθεια ανάνηψης, η οποία δεν καρποφόρησε.

Τραγικές φιγούρες στον Ευαγγελισμό η μητέρα και ο πατέρα της, οι οποίοι βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο. Οι γιατροί υπερέβαλαν υπεράνθρωπες προσπαθειες για να την κρατήσουν στη ζωή.

Η Λένα Σαμαρά είχε ακολουθήσει τα χνάρια της μητέρας της, Γεωργίας και είχε σπουδάσει πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο, ενώ είχε αποφητήσει το 2008 από το Κολέγιο Αθηνών. Όσοι την γνώριζαν έκαναν λόγο για ένα κορίτσι χαμηλών τόνων.

