Εκτός ελέγχου η φωτιά στην Ανατολική Αττική: Καίγονται σπίτια, δεκάδες απεγκλωβισμοί – Σε ετοιμότητα για εκκένωση δια θαλάσσης Λιμενικό και ΕΚΑΒ

Τελευταία ενημέρωση: 11:44

Συνεχής ενημέρωση…

Η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8/25) σε χαμηλή βλάστηση στο Μανούτσο Κερατέας, πήρε πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και έφτασε μέσα σε λίγο χρόνο, σε μήκος πολλών χιλιομέτρων, περνώντας μέσα από τον οικισμό στην Παλαιά Φώκαια και αφήνοντας πίσω έναν νεκρό και πολλά καμένα σπίτια.

Από τη στιγμή που ξέσπασε η μεγάλη φωτιά, τα μηνύματα του 112 ηχούσαν σχεδόν απανωτά για εκκένωση περιοχών ενώ παρά τις τιτάνιες προσπάθειες της Πυροσβεστικής από γη και αέρα, οι φλόγες συνεχίζουν το καταστροφικό έργο τους.

Δυο τα ανησυχητικά μέτωπα

Τα δυο κύρια μέτωπα της πυρκαγιάς που ξεκίνησε από την Κερατέα είναι, στην Παλαιά Φώκαια και στην περιοχή Θυμάρι.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβέστες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να περιορίσουν την φωτιά με το κυρίως πρόβλημα, να εντοπίζεται βόρεια των οικισμών Θυμάρι και Τριανταφυλλιά.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι επίγειες δυνάμεις που έχουν ενισχυθεί περαιτέρω, αντιμετωπίζουν πολλές εστίες σε Μαλιαστέκα, Δημολάκι και Χάρβαλο.

Εντυπωσιακή εικόνα από τη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς όπως έπιασε ο φακός της Eurokinissi:

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Επιχειρούν 264 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 79 οχήματα, καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών και πολλά εθελοντικά υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου, αλλά και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία συντονίζονται επί τόπου από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «Όλυμπος».

Τιτάνια η προσπάθεια των εθελοντών στο Θυμάρι

Η τιτάνια προσπάθεια εθελοντών στο Θυμάρι, πηδούν φράχτη προσπαθώντας να σώσουν σπίτι από τη φωτιά.

Το πύρινο μέτωπο είναι ανεξέλεγκτο και πυροσβέστες με τη συνδρομή εθελοντών προσπαθούν να σώσουν κατοικίες.

Ενδεικτική είναι η προσπάθεια που κατέγραψε η κάμερα της ΕΡΤ, με εθελοντές με φτυάρια στα χέρια να προσπαθούν να σώσουν σπίτι στο Θυμάρι. Στη συνέχεια πήδηξαν τον φράκτη προκειμένου να σβήσουν τις φλόγες από τον περίβολο, προσπαθώντας ταυτόχρονα να περάσουν τη μάνικα μέσα από τα σίδερα.

Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν και επιχειρούσαν περιοδικά μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας 13 αεροσκάφη και 15 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δυο για το συντονισμό της κατάσβεσης.

«Η φωτιά πάει προς Συντερίνα» – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις τόνισε ο κ. Σταύρος Πετρόπουλος, Αντιδήμαρχος Σαρωνικού: μιλώντας στο Open το βράδυ 8/8.

Δεκάδες απεγκλωβισμοί

Οι αρχές έχουν προχωρήσει και σε απεγκλωβισμούς δεκάδων πολιτών. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις, δεκάδες σπίτια έχουν καεί ή υποστεί ζημιές, ενώ ανυπολόγιστη είναι η καταστροφη στο φυσικό περιβάλλον μιας τεράστιας έκτασης, από το Τογάνι Κερατέας, όπου ξεκίνησε, έως τις παρυφές της Αναβύσσου, που κατευθύνεται το πύρινο μέτωπο, ενώ ενισχύθηκαν εκ νέου οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σε ετοιμότητα σκάφη του Λιμενικού και ΕΚΑΒ

Το Λιμενικό Σώμα έχει διαθέσει 3 πλωτά μέσα, τα οποία βρίσκονται πλησίον της ακτογραμμής στην Παλαιά Φώκαια, ώστε να συνδράμουν σε περίπτωση πιθανής εκκένωσης.

Την ίδια ώρα, το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδών προς τους κατάλληλους Υγειονομικούς Σχηματισμούς με 12 ασθενοφόρα, εκ των οποίων 2 Κινητές Ιατρικές Μονάδες και 2 μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης.

«Eπικίνδυνοι οι άνεμοι»

Ο πυρομετεωρολόγος Θόδωρος Γιάνναρος μίλησε στο OPEN για τη φωτιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη στη νοτιοανατολική Αττική.

Από τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά, οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ ευνοϊκές ούτως ώστε να μπορέσει η φωτιά πάρα πολύ γρήγορα να εξαπλωθεί με αυτό τον ρυθμό και να δημιουργήσει τα μέτωπα που έχει δημιουργήσει. Ο άνεμος την καθοδήγησε, ο άνεμος παίζει τον κύριο ρόλο στο πώς εξαπλώνεται και με δεδομένες τις συνθήκες που επικρατούσαν τη σημερινή ημέρα, δεν προκαλεί έκπληξη εντός εισαγωγικών η ταχύτητα με την οποία κινήθηκε η φωτιά. Το δυστύχημα είναι ότι μέσα στη νύχτα περιμένουμε μία πολύ μικρή εξασθένηση, ωστόσο μιλάμε για ανέμους που θα πέσουν στα 4-5 μποφόρ, που έτσι κι αλλιώς είναι πολύ επικίνδυνοι άνεμοι.

Έρευνα της ΔΑΕΕ για τα αίτια της πυρκαγιάς

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής ερευνάται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να ξεκίνησε από στύλο ηλεκτροδότησης στην Κερατέα.

Το σημείο της αρχικής εστίας εντοπίστηκε και εξετάζεται από κλιμάκιο της ΔΑΕΕ.

Πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από τη φωτιά στην Αττική

Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ειδική πλατφόρμα, επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι), για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά της 8ης Αυγούστου 2025 στην περιοχή των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ΕΔΩ.