Δέσποινα Βανδή: Οι ευχές της από την Κρήτη για τον Δεκαπενταύγουστο (Video)

Με ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Δέσποινα Βανδή θέλησε να ευχαριστήσει τους διαδικτυακούς της φίλους για τις ευχές που έλαβε για την ονομαστική της εορτή, στέλνοντας με τη σειρά της τις δικές της ευχές ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

«Χρόνια πολλά παιδιά, με υγεία, αγάπη, χαρές μόνο σε όσους και όσες γιορτάζουν και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ πολύ για τις χιλιάδες ευχές που μου στέλνετε. Όπου και να είστε να περνάτε πανέμορφα. Εγώ είμαι στην Κρήτη, ξέρετε ότι είναι ένας τόπος που αγαπώ πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σας εύχομαι και του χρόνου να είμαστε γεροί να ανταλλάξουμε και πάλι ευχές» είπε.

