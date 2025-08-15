Πένθος για τον Τζεφ Μπέζος, πέθανε η μητέρα του – «Έδινε πάντα πολύ περισσότερα απ’ όσα ζητούσε»

Η Τζάκι Μπέζος, μητέρα του ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, έφυγε από τη ζωή, χθες Πέμπτη στο Μαϊάμι, σε ηλικία 78 ετών μετά από πολυετή μάχη με την άνοια.

Ο Τζεφ Μπέζος ανακοίνωσε τον θάνατό της μέσω ανάρτησης, που συνοδεύεται από ένα συγκινητικό μήνυμα και μια φωτογραφία της.

«Η ενηλικίωσή της ήρθε λίγο νωρίτερα, όταν έγινε μητέρα μου στην τρυφερή ηλικία των 17 ετών. Δεν θα μπορούσε να είναι εύκολο, αλλά τα κατάφερε όλα. Ρίχτηκε με πάθος στο έργο του να με αγαπά, έφερε στην ομάδα μου τον καταπληκτικό μπαμπά μου λίγα χρόνια αργότερα, και στη συνέχεια πρόσθεσε την αδελφή και τον αδελφό μου στη λίστα των ανθρώπων που ήθελε να αγαπά, να προστατεύει και να φροντίζει.

Για το υπόλοιπο της ζωής της, αυτή η λίστα ανθρώπων προς αγάπη δεν σταμάτησε ποτέ να μεγαλώνει. Έδινε πάντα πολύ περισσότερα απ’ όσα ζητούσε. Μετά από μια μακρά μάχη με την άνοια με σωμάτια Lewy, έφυγε σήμερα από τη ζωή, περιτριγυρισμένη από τόσους πολλούς από εμάς που την αγαπούσαμε — τα παιδιά της, τα εγγόνια της και τον πατέρα μου. Ξέρω ότι ένιωσε την αγάπη μας σε εκείνες τις τελευταίες στιγμές. Ήμασταν όλοι τόσο τυχεροί που υπήρξαμε στη ζωή της. Την κρατώ ασφαλή στην καρδιά μου για πάντα. Σ’ αγαπώ, μαμά».

Ποια ήταν η Τζάκι Μπέζος

Η Τζάκι Μπέζος γεννήθηκε στην Ουάσιγκτον, στις 29 Δεκεμβρίου 1946, και μεγάλωσε στο Αλμπουκέρκι του Νέου Μεξικού.

Έγινε ανύπαντρη μητέρα σε ηλικία μόλις 17 ετών, γεγονός που αντιμετωπίστηκε με προκατάληψη στην τοπική κοινωνία της εποχής. Όπως είχε αποκαλύψει ο Τζεφ Μπέζος το 2020 σε ακρόαση του Κογκρέσου, το σχολείο της προσπάθησε να την αποβάλει λόγω της εγκυμοσύνης της. Τελικά, ο πατέρας της κατάφερε να διαπραγματευτεί με τον διευθυντή για να της επιτραπεί να ολοκληρώσει το λύκειο. Ωστόσο, δεν της επιτράπηκε να παραλάβει το απολυτήριό της μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές.

Η Τζάκι Μπέζος και ο σύζυγός της επένδυσαν το 1995 λίγο πάνω από 245.000 δολάρια στην Amazon, το διαδικτυακό βιβλιοπωλείο που είχε μόλις ιδρύσει ο γιος τους το 1994.

Τα τελευταία χρόνια η Μπέζος έπασχε από άνοια με σωμάτια Lewy – μια νευροεκφυλιστική διαταραχή που επηρεάζει τη μνήμη, τη σκέψη και τον έλεγχο των κινήσεων.

