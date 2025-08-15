search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 13:22
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.08.2025 11:39

Πένθος για τον Τζεφ Μπέζος, πέθανε η μητέρα του – «Έδινε πάντα πολύ περισσότερα απ’ όσα ζητούσε»

15.08.2025 11:39
bezos_mother_instagram
@instagram

Η Τζάκι Μπέζος, μητέρα του ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, έφυγε από τη ζωή, χθες Πέμπτη στο Μαϊάμι, σε ηλικία 78 ετών μετά από πολυετή μάχη με την άνοια.

Ο Τζεφ Μπέζος ανακοίνωσε τον θάνατό της μέσω ανάρτησης, που συνοδεύεται από ένα συγκινητικό μήνυμα και μια φωτογραφία της.

«Η ενηλικίωσή της ήρθε λίγο νωρίτερα, όταν έγινε μητέρα μου στην τρυφερή ηλικία των 17 ετών. Δεν θα μπορούσε να είναι εύκολο, αλλά τα κατάφερε όλα. Ρίχτηκε με πάθος στο έργο του να με αγαπά, έφερε στην ομάδα μου τον καταπληκτικό μπαμπά μου λίγα χρόνια αργότερα, και στη συνέχεια πρόσθεσε την αδελφή και τον αδελφό μου στη λίστα των ανθρώπων που ήθελε να αγαπά, να προστατεύει και να φροντίζει.

Για το υπόλοιπο της ζωής της, αυτή η λίστα ανθρώπων προς αγάπη δεν σταμάτησε ποτέ να μεγαλώνει. Έδινε πάντα πολύ περισσότερα απ’ όσα ζητούσε. Μετά από μια μακρά μάχη με την άνοια με σωμάτια Lewy, έφυγε σήμερα από τη ζωή, περιτριγυρισμένη από τόσους πολλούς από εμάς που την αγαπούσαμε — τα παιδιά της, τα εγγόνια της και τον πατέρα μου. Ξέρω ότι ένιωσε την αγάπη μας σε εκείνες τις τελευταίες στιγμές. Ήμασταν όλοι τόσο τυχεροί που υπήρξαμε στη ζωή της. Την κρατώ ασφαλή στην καρδιά μου για πάντα. Σ’ αγαπώ, μαμά».

Ποια ήταν η Τζάκι Μπέζος

Η Τζάκι Μπέζος γεννήθηκε στην Ουάσιγκτον, στις 29 Δεκεμβρίου 1946, και μεγάλωσε στο Αλμπουκέρκι του Νέου Μεξικού.

Έγινε ανύπαντρη μητέρα σε ηλικία μόλις 17 ετών, γεγονός που αντιμετωπίστηκε με προκατάληψη στην τοπική κοινωνία της εποχής. Όπως είχε αποκαλύψει ο Τζεφ Μπέζος το 2020 σε ακρόαση του Κογκρέσου, το σχολείο της προσπάθησε να την αποβάλει λόγω της εγκυμοσύνης της. Τελικά, ο πατέρας της κατάφερε να διαπραγματευτεί με τον διευθυντή για να της επιτραπεί να ολοκληρώσει το λύκειο. Ωστόσο, δεν της επιτράπηκε να παραλάβει το απολυτήριό της μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές.

Η Τζάκι Μπέζος και ο σύζυγός της επένδυσαν το 1995 λίγο πάνω από 245.000 δολάρια στην Amazon, το διαδικτυακό βιβλιοπωλείο που είχε μόλις ιδρύσει ο γιος τους το 1994.

Τα τελευταία χρόνια η Μπέζος έπασχε από άνοια με σωμάτια Lewy – μια νευροεκφυλιστική διαταραχή που επηρεάζει τη μνήμη, τη σκέψη και τον έλεγχο των κινήσεων.

Διαβάστε επίσης:

«And Just Like That…»: Απογοήτευσε στο φινάλε του – «Κατέστρεψε την κληρονομιά του «Sex and the City» γράφουν στο «Χ»

Μαρία Αντωνά: Ρομαντική «απόδραση» στο Παλέρμο με τον Γιώργο Λιάγκα (Video/Photos)

Όλγα Σμάγαδου: «Δυστυχώς ήρθα αντιμέτωπη με τοξικές συμπεριφορές από πολύ νωρίς στην τηλεόραση»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lachanika-new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Η χορτοφαγία και η vegan διατροφή μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο καρκίνου κατά 12%

tinos-1
ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Δεκαπενταύγουστου – (Photos – Video)

kreas-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

Τριγλυκερίδια: Πώς να τα «ρίξεις» χωρίς φάρμακα

VOULA_PATOULIDOU_new
LIFESTYLE

Βούλα Πατουλίδου: Η συγκινητική ανάρτηση στο Instagram – «Βλέπω μάτια που δεν είναι πια εδώ»

mazonakis-evridiki-papadopoulou-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου για Μαζωνάκη: «Το να ζητάς βοήθεια για την ψυχική σου υγεία δεν είναι αδυναμία, είναι πράξη θάρρους»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mixalis_mitrousis_ndp_file
LIFESTYLE

Μιχάλης Μητρούσης για σχόλιο Παύλου Χαϊκάλη: «Κρεβάτι κάνουν το θέατρο όποιοι θέλουν να το κάνουν κρεβάτι»

key_img11
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο υβριδικό Suzuki SUV με χώρους και αυτόματο κιβώτιο στην Ελλάδα

GNA_GENNIMATAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Γεννηματάς»: Έκοψαν την άδεια στην εργαζόμενη που κατηγγειλε το ατύχημα με το ασανσέρ - «Εκδικητική η συμπεριφορά της διοίκησης», σκληρή απάντηση και σε Γεωργιάδη

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

autokinito new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το αυτοκίνητο που κανείς δεν θέλει να γίνει crossover - Αλλά μάλλον θα γίνει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 13:22
lachanika-new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Η χορτοφαγία και η vegan διατροφή μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο καρκίνου κατά 12%

tinos-1
ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Δεκαπενταύγουστου – (Photos – Video)

kreas-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

Τριγλυκερίδια: Πώς να τα «ρίξεις» χωρίς φάρμακα

1 / 3