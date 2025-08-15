Τήνος: Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Δεκαπενταύγουστου – (Photos – Video)

Σημείο αναφοράς για χιλιάδες πιστούς η Τήνος για τον εορτασμό της Κοίμησης της Θεοτόκου τον Δεκαπενταύγουστο.

Η Κοίμηση της Θεοτόκου, εορτάζεται και φέτος, όπως κάθε χρόνο, με ιδιαίτερη λαμπρότητα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, παρέστη στη δοξολογία στην Εκατονταπυλιανή της Πάρου.

Μητσοτάκης: «Η ημέρα είναι πρωτίστως αφιερωμένη σε αυτούς που αγωνίζονται για να μας κρατούν ασφαλείς»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, στις Κορακιές Χανίων επισημαίνοντας ότι «η ημέρα σήμερα είναι πρωτίστως αφιερωμένη σε αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται για να μας κρατούν κάθε μέρα ασφαλείς. Να πορευόμαστε πρώτα και πάνω από όλα με ενότητα».

Με αναφορά στις πυρκαγιές το μήνυμα Ανδρουλάκη για τον Δεκαπενταύγουστο

Με αναφορά στις καταστροφικές πυρκαγιές το φετινό μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη για τον Δεκαπενταύγουστο.

«Δυστυχώς, και το φετινό καλοκαίρι σημαδεύτηκε με πυρκαγιές που άφησαν πίσω τους χιλιάδες στρέμματα καμένου φυσικού πλούτου, καταστροφές σε περιουσίες και διάχυτο το αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες για μια κρατική διαχείριση ουδόλως επιτελική και προνοητική» αναφέρει στη δήλωση του ο Νίκος Ανδρουλάκης που υπογραμμίζει ότι «Δεν είναι η ώρα για ευχολόγια και επικοινωνιακά τεχνάσματα, αλλά για έναν σοβαρό εθνικό σχεδιασμό με ουσιαστική έμφαση στην πρόληψη, με ένα σύγχρονο και λειτουργικό μοντέλο πολιτικής προστασίας».

Σήμερα εορτάζουμε την Κοίμηση της Θεοτόκου, που είναι το καταφύγιο ελπίδας και παρηγοριάς μπροστά σε κάθε δοκιμασία.



Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και τους Έλληνες απανταχού της γης. Με ευημερία, υγεία και ειρήνη.



Δυστυχώς, και το φετινό καλοκαίρι σημαδεύτηκε με πυρκαγιές που… pic.twitter.com/Y3vJotFmpQ August 15, 2025

Φάμελλος: «Διαφορετικός και δύσκολος ο φετινός Δεκαπενταύγουστος» – Η αναφορά σε φωτιές και Παλαιστίνη

Με μια χαρακτηριστική φωτογραφία της Παναγίας της Φολεγάνδρου από όπου βρίσκεται, ο Σωκράτης Φάμελλος ευχήθηκε για τον φετινό «διαφορετικό και δύσκολο» Δεκαπενταύγουστο, δηλώνοντας τη στήριξή του σε όλους όσοι που ήρθαν αντιμέτωποι με τον πύρινο όλεθρο.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται και σε εκείνους που παλεύουν για μια καλύτερη ζωή, αλλά και σε αυτούς που δεν κατάφεραν να πάνε διακοπές.

Από το μήνυμα του δεν λείπει φυσικά η αναφορά στην Παλαιστίνη

